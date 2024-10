Turris-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Etnei per il riscatto, campani per la risalita in classifica: obiettivo tre punti all’Amerigo Liguori.

Sarà Turris-Catania una delle sfide del giovedì del turno numero 12 di Serie C NOW. Gara delicata per entrambe: al Liguori si affrontano i campani, reduci da sette punti nelle ultime tre uscite, e gli etnei, che hanno fatto solo un punto nelle ultime due, perdendo un po' di terreno dal Benevento capolista. Per Mimmo Toscano, dunque, è un appuntamento da non sbagliare, contro un avversario che vive comunque un ottimo momento di forma. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto