Turris-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Catania torna in campo dopo il ko nell’andata della finale di Coppa Italia Serie C: al Liguori incrocio cruciale con la Turris.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Catania torna in campo a pochi giorni dal ko in finale di Coppa Italia Serie C contro il Padova.

Gli etnei giocheranno in trasferta, sul campo della Turris: match cruciale per la zona salvezza. Campani e rossazzurri sono distanti sei punti, con i primi quintultimi a quota 33 e Chiricò e compagni fermi a 39.

L'articolo prosegue qui sotto

La partita di Torre del Greco sarà fondamentale in ottica playout: la Turris vuole assolutamente evitarli, servirà una vittoria per avvicinare proprio il Catania, ad oggi la prima squadra salva del girone C di Serie C NOW.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.