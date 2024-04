Turris-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby campano al Liguori: la Turris ospita l’Avellino, l’ambizione salvezza contro la caccia al podio degli irpini.

Derby campano nella giornata numero 35 del girone C di Serie C NOW. Al Liguori di Torre del Greco è sfida fra l’Avellino e la Turris, protagoniste di campionati profondamente diversi fino a qui.

Irpini terzi in classifica, chiamati a difendere l’ultimo gradino del podio in questo rush finale: in agguato sempre Picerno e Casertana, serve un successo sul campo dei biancorossi per maniere la posizione.

La Turris, invece, è impegnata nella lotta per evitare i playout: la salvezza diretta a oggi dista solamente tre lunghezze.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.