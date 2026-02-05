Il turnover scientifico e il progetto Under 23: cosa ha detto Inter-Torino, segnali positivi per Chivu

La differenza più evidente tra l’Inter di quest’anno e quella delle passate stagioni emerge soprattutto dal reparto offensivo.

Se nella scorsa stagione Lautaro e Thuram apparivano insostituibili, quest’anno le cose sono cambiate e il merito va a Pio Esposito e Bonny, oltre a chi ha creduto in loro.

I due giovani attaccanti non fanno quasi mai rimpiangere chi in questi anni ha trascinato la fase offensiva nerazzurra, rispondendo sempre presente a suon di goal e assist e integrandosi alla perfezione nello stile di gioco della squadra.