Il turnover scientifico e il progetto Under 23: cosa ha detto Inter-Torino, segnali positivi per Chivu

L'impegno infrasettimanale dell’Inter ha portato tanti spunti positivi sia alla squadra sia al suo allenatore, segnali di un gruppo che risponde bene in ogni suo elemento.
Sì, perché contro il Torino, in un quarto di finale di Coppa Italia, Cristian Chivu ha deciso di affidarsi a un turnover quasi totale, riuscendo comunque ad assicurarsi il passaggio del turno.
Dai giocatori che hanno avuto meno occasioni fino all’utilizzo dei giovani della seconda squadra, i nerazzurri hanno ottenuto ottimi riscontri da tutti, un aspetto fondamentale in vista del calendario fitto di impegni che li attende da qui al termine della stagione.