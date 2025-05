Tudor andrà al Mondiale per Club con la Juventus, lo conferma l'agente: "Sfogo dettato dalla tensione"

Anthony Seric spegne le polemiche dettate dalle parole post partita del croato: "Lui e Giuntoli si sono parlati, rispetterà i tempi della Juve".

Igor Tudor siederà sulla panchina della Juventus al Mondiale per Club: a confermarlo è stato il suo agente, Anthony Seric, ex terzino sinistro visto per anni in Serie A con le maglie di Verona, Brescia, Parma e Lazio.

Seric ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, annunciando la permanenza di Tudor per la competizione che si svolgerà a giugno e luglio negli Stati Uniti. In attesa di capire quale sarà la decisione definitiva della Juventus in vista della prossima stagione.

Le parole dell'agente spengono così, almeno parzialmente, l'eco della polemica lanciata da Tudor nel post partita di Venezia-Juventus, partita che ha consegnato ai bianconeri il pass per un posto in Champions League.