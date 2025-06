Mondiale per Club

Tudor lancia la Juve al Mondiale per Club: "Energia e voglia di ripartire, un allenatore non deve mai rilassarsi. Bremer? Torna a inizio campionato".

Igor Tudor e la Juventus sono pronti a fare il proprio esordio al Mondiale per Club.

Nella notte i bianconeri debutteranno nel Gruppo G contro l'Al Ain, club degli Emirati Arabi e prima rivale sulla strada di Madama nel torneo FIFA made in USA.

L'allenatore croato, a DAZN, ha esternato le proprie sensazioni sia in vista della prima in programma a Washington che più in generale sullo stato psicologico della squadra.