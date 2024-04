Le dichiarazioni dell'allenatore croato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus: "Guendouzi e Immobile convocati, Lazzari in dubbio".

A caccia dell'impresa. La Lazio di Igor Tudor è chiamata a ribaltare lo 0-2 dell'andata all'Allianz Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera allo stadio Olimpico.

Una sfida di importanza assoluta per i biancocelesti, che si giocano non solo l'accesso alla finale del prossimo 15 maggio ma anche il pass per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e per le coppe europee senza dover passate per il campionato.

Alla vigilia della gara, il tecnico croato è intervenuto in conferenza nella sala stampa del centro sportivo di Formello per presentare i temi di Lazio-Juventus.

“È una gara importante perché si gioca per una finale, contro una squadra forte, con un risultato che non è facile. Bisogna provare fino alla fine, con tutte le forze. Dobbiamo credere di passare il turno. Dobbiamo fare una partita perfetta. È un nostro obiettivo, poi vediamo cosa succede”.