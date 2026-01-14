Pubblicità
Pubblicità
Thomas Tuchel Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Tuchel prossimo allenatore del Manchester United dopo Carrick? È l'uomo giusto, ma in Inghilterra si rischia il caos

Assumere Thomas Tuchel è la migliore speranza di Sir Jim Ratcliffe per rilanciare il Manchester United, ma farlo significa mettere da parte il proprio orgoglio e rischiare un confronto con l'Inghilterra.

Pubblicità

Il Manchester United ha nominato Michael Carrick allenatore ad interim da ora fino alla fine della stagione per risolvere la situazione causata dall'improvvisa partenza di Ruben Amorim. E ora inizia il vero lavoro: cercare un successore a lungo termine in grado di garantire un successo duraturo. Tra tutti i candidati disponibili, Thomas Tuchel è di gran lunga il più convincente.

Lo United ha parlato con Tuchel della sostituzione di Erik ten Hag prima di prolungare incautamente il contratto dell'olandese nell'estate del 2024, e le teorie divergono sul motivo per cui il tedesco alla fine ha detto "no".

Alcuni hanno suggerito che fosse una questione di controllo e di riluttanza a lavorare all'interno di una struttura sportiva in cui non avrebbe potuto dettare la politica dei trasferimenti. Altri hanno sottolineato che Tuchel era esausto dopo un periodo intenso al Bayern Monaco e che quindi voleva prendersi una pausa prima del suo prossimo incarico. Ciò spiegherebbe perché, quattro mesi dopo, ha accettato il lavoro in Inghilterra, che offre molto più tempo libero rispetto a un ruolo in un club, e perché non ha iniziato ufficialmente quel ruolo fino al gennaio successivo.

Da allora lo United ha cambiato due allenatori permanenti e tre allenatori ad interim, ma rimane in una situazione di totale caos, e Tuchel è una delle poche persone in grado di tirarlo fuori. Tuttavia, cercare di ingaggiare il commissario tecnico dell'Inghilterra così vicino ai Mondiali è un'impresa rischiosa.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-CHELSEA-TROPHYAFP

    RISULTATI IMMEDIATI

    La scarsità di candidati di alto livello attualmente sul mercato spiega perché lo United abbia scelto Carrick come soluzione temporanea, ma in estate ci saranno opzioni molto più allettanti. Il contratto di Andoni Iraola con il Bournemouth scade, così come quello di Oliver Glasner con il Crystal Palace e quello di Marco Silva con il Fulham.

    Anche Mauricio Pochettino, che nel 2022 ha perso il posto a favore di Ten Hag, potrebbe cercare un nuovo ingaggio dopo aver guidato gli Stati Uniti nella Coppa del Mondo in casa, mentre Xabi Alonso ed Enzo Maresca sono attualmente le migliori opzioni tra gli allenatori senza contratto.

    Tuchel, però, è l'uomo che lo United dovrebbe puntare. Il tedesco ha un'incredibile capacità di ottenere risultati positivi in pochissimo tempo, mentre la pressione non sembra mai influenzarlo.

    Non si è lasciato intimidire dal sostituire Jurgen Klopp al Borussia Dortmund, finendo secondo e terzo in Bundesliga e vincendo la DFB-Pokal nelle sue due stagioni. Ha poi vinto due titoli consecutivi di Ligue 1 con il Paris Saint-Germain e ha raggiunto la finale di Champions League, imponendo la sua autorità sulla squadra più coccolata del calcio.

    • Pubblicità
  • FBL-FRIENDLY-ENG-WALAFP

    FLESSIBILITÀ TATTICA

    Tuchel ha trasformato le sorti del Chelsea dopo essere subentrato a Frank Lampard, vincendo la Champions League in quattro mesi prima di raggiungere tre finali di coppa nazionali. Ha poi raggiunto il Dortmund nella corsa al titolo poche settimane dopo aver assunto la guida del Bayern e, sebbene sia diventato il primo allenatore in 11 anni a rinunciare al titolo della Bundesliga nella stagione successiva, è arrivato a un passo dal raggiungere un'altra finale di Champions League.

    Tuchel ha superato le intense critiche e il severo scrutinio come primo allenatore straniero in Inghilterra in più di un decennio, guidando una campagna di qualificazione ai Mondiali da record, vincendo tutte le partite competitive senza subire gol. Ha sapientemente instillato una forte competizione interna e ha dimostrato che non si lascerà influenzare dal potere delle stelle.

    Dal punto di vista dei tifosi, Tuchel ha molte qualità apprezzabili. È uno dei migliori allenatori al mondo, rivaleggiato solo da Pep Guardiola per la sua capacità di modificare la formazione della sua squadra in meglio. La sua adattabilità, che ha dimostrato per la prima volta con il Mainz, dovrebbe anche piacere ai tifosi dello United frustrati dal dogmatico Amorim. Mentre il portoghese parlava della necessità di diversi anni per sistemare le cose all'Old Trafford, Tuchel di solito ha bisogno solo di poche settimane per ottenere i risultati desiderati.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    CARATTERE FORTE

    Il lato negativo dell'assunzione di Tuchel è che tende a non rimanere in carica per più di un paio d'anni. Come ha scherzato durante la sua presentazione come allenatore dell'Inghilterra, "Sto lavorando sul mio gioco a lungo termine", ma la sua prospettiva a breve termine è positiva per lo United, poiché sembra avere già un piano di uscita dal ruolo di allenatore dell'Inghilterra dopo aver rifiutato di impegnarsi oltre i Mondiali.

    Sir Jim Ratcliffe e il resto del consiglio di amministrazione dello United potrebbero essere diffidenti nei confronti di Tuchel, data la sua abitudine di opporsi ai proprietari e di fare le cose a modo suo, ma il caos lasciato dal confronto tra Amorim e Jason Wilcox dovrebbe costringerli a riconsiderare il modo in cui gestiscono il club.

    "Si interrompe il ciclo inserendo una figura davvero forte e di grande carattere e lasciandogli fare il suo lavoro", ha detto Alan Shearer a Betfair. "Non è una coincidenza che i tre club al vertice - [Aston] Villa, [Manchester] City e Arsenal - siano tutti gestiti fondamentalmente dai loro allenatori. Hanno dei direttori sportivi, ma lavorano in sincronia. Questo deve succedere al Man United per avvicinarli al loro obiettivo".

  • Avram Glazer and Sir Jim Ratcliffe of Man UtdGetty Images/GOAL

    ORGOGLIO DA PARTE

    Ad un certo punto, Ratcliffe dovrà decidere se vuole assumere il controllo di una nave che sta affondando o svolgere un ruolo di delegato in un club che sta effettivamente andando avanti e competendo per i trofei. La seconda opzione significherebbe che un uomo con un ego molto grande dovrebbe mettere da parte il proprio orgoglio, ma sarebbe anche un risultato molto migliore per la sua immagine, a condizione che Tuchel riesca a ottenere i risultati che Amorim e Ten Hag prima di lui non sono riusciti a ottenere.

    Ma anche se Ratcliffe decidesse che Tuchel è l'uomo giusto, assumerlo non sarebbe privo di rischi. Se l'Inghilterra dovesse raggiungere la finale dei Mondiali, Tuchel avrebbe meno di cinque settimane per prepararsi alla prossima stagione. Non sarebbe certo l'ideale, ma ne varrebbe la pena, vista la levatura e i risultati ottenuti dall'allenatore. Tuttavia, l'accordo dovrebbe essere concluso prima del torneo, il che potrebbe mettere la Federcalcio inglese (FA) e Tuchel l'uno contro l'altro.

    L'accordo di Tuchel di assumere la guida dello United per la prossima stagione sarebbe senza dubbio interpretato come una grande distrazione durante i Mondiali e sarebbe sicuramente citato dai media come la ragione principale se i Three Lions avessero un torneo deludente, che essenzialmente si riduce al fatto di vincere o meno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-FRIENDLY-ESP-PRESSERAFP

    EVITARE L'ERRORE DELLA SPAGNA

    Ci sono vari precedenti di allenatori internazionali di grande fama che hanno accettato incarichi in club prima dei tornei, con esiti molto diversi. Lo United aveva ingaggiato Louis van Gaal come successore di David Moyes prima dei Mondiali del 2014, e l'ottima prestazione dell'allenatore in Brasile alla guida dell'Olanda, che ha battuto la Spagna per 5-1 e ha raggiunto le semifinali, ha reso i tifosi dei Red Devils ancora più entusiasti del suo arrivo.

    Anche l'Italia non ha avuto problemi con Antonio Conte, che ha accettato di diventare allenatore del Chelsea prima di Euro 2016, dove ha sfidato le aspettative e ha portato l'Italia a eliminare la Spagna prima di essere eliminato dalla Germania ai rigori. Ma quando Julen Lopetegui ha accettato di diventare allenatore del Real Madrid alla vigilia dei Mondiali 2018, si è scatenato il finimondo.

    L'allenatore della Spagna è stato licenziato prima dell'inizio del torneo, La Roja ha subito una shock eliminazione contro la Russia negli ottavi di finale sotto la guida dell'allenatore ad interim Fernando Hierro, e l'avventura di Lopetegui al Real Madrid è durata meno di tre mesi. La differenza principale era la mancanza di accordo tra Lopetegui e il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales su quando l'accordo avrebbe dovuto essere annunciato; Lopetegui aveva appena accettato di prolungare il suo contratto con la Spagna e Rubiales, che ha mostrato il suo vero volto con il suo comportamento mostruoso durante i Mondiali femminili del 2023 e nei giorni successivi, non poteva sopportare di apparire debole.

    L'Inghilterra non ha voluto commentare il futuro di Tuchel o la sua situazione contrattuale quando è stata contattata da GOAL, ma la differenza fondamentale tra lui e Lopetegui è che Tuchel è stato molto trasparente sul fatto di non aver mai guardato oltre i Mondiali.

  • Manchester United v FC Bayern München: Group A - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    RISCHIO ELEVATO, RICOMPENSA ELEVATA

    Inutile dire che si tratta di una situazione che dovrà essere gestita con molta attenzione. C'è anche la potenziale ironia del fatto che lo United debba negoziare con Dan Ashworth, che è tornato alla FA come direttore tecnico dopo essere stato licenziato da Ratcliffe appena cinque mesi dopo essere diventato direttore tecnico dei Red Devils.

    Si ritiene che Ratcliffe abbia licenziato Ashworth dopo essere rimasto poco impressionato dalla sua lista di candidati alla successione di Ten Hag, che secondo quanto riportato comprendeva esclusivamente allenatori con esperienza in Premier League. Il fatto che ora lo United stia cercando solo allenatori pronti per la Premier League per succedere ad Amorim evidenzia la mancanza di chiarezza nel club, per non parlare dello spreco finanziario, dato che lo United ha speso oltre 40 milioni di sterline negli ultimi 15 mesi per licenziare Ten Hag e Ashworth e assumere e licenziare il portoghese.

    Tuchel sarebbe senza dubbio un acquisto d'élite. L'unica domanda è se lo United sia disposto a modificare la propria struttura per attirarlo e se abbia il coraggio di affrontare le ripercussioni che subirebbe per aver minato la nazionale prima dei Mondiali. Ma se vuole avere le migliori possibilità di riportare lo United al successo, non può permettersi di trascurare Tuchel.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0