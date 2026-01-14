Tuchel prossimo allenatore del Manchester United dopo Carrick? È l'uomo giusto, ma in Inghilterra si rischia il caos

Il Manchester United ha nominato Michael Carrick allenatore ad interim da ora fino alla fine della stagione per risolvere la situazione causata dall'improvvisa partenza di Ruben Amorim. E ora inizia il vero lavoro: cercare un successore a lungo termine in grado di garantire un successo duraturo. Tra tutti i candidati disponibili, Thomas Tuchel è di gran lunga il più convincente.

Lo United ha parlato con Tuchel della sostituzione di Erik ten Hag prima di prolungare incautamente il contratto dell'olandese nell'estate del 2024, e le teorie divergono sul motivo per cui il tedesco alla fine ha detto "no".

Alcuni hanno suggerito che fosse una questione di controllo e di riluttanza a lavorare all'interno di una struttura sportiva in cui non avrebbe potuto dettare la politica dei trasferimenti. Altri hanno sottolineato che Tuchel era esausto dopo un periodo intenso al Bayern Monaco e che quindi voleva prendersi una pausa prima del suo prossimo incarico. Ciò spiegherebbe perché, quattro mesi dopo, ha accettato il lavoro in Inghilterra, che offre molto più tempo libero rispetto a un ruolo in un club, e perché non ha iniziato ufficialmente quel ruolo fino al gennaio successivo.

Da allora lo United ha cambiato due allenatori permanenti e tre allenatori ad interim, ma rimane in una situazione di totale caos, e Tuchel è una delle poche persone in grado di tirarlo fuori. Tuttavia, cercare di ingaggiare il commissario tecnico dell'Inghilterra così vicino ai Mondiali è un'impresa rischiosa.