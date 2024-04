Tuchel appeso a un filo, il Bayern pensa a Miroslav Klose: può diventare l'allenatore a interim

Nome storico del Bayern da calciatore e da vice di Flick, l'ex laziale può tornare a Monaco: la gara con l'Arsenal sarà decisiva per Tuchel.

Il Bayern ha già annunciato qualche settimana che Thomas Tuchel non sarà l'allenatore nella prossima stagione. Il problema è che, diversamente da Barcellona e Liverpool, la situazione a Monaco di Baviera non ha fatto che peggiorare.

A salvare Tuchel dall'esonero anticipato, in pratica, è l'imminente impegno in casa dell'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida ravvicinata che sta permettendo al tecnico tedesco di respirare almeno per qualche giorno ancora, 48 ore dopo l'allucinante sconfitta - da 2-0 a 2-3 - in casa dell'Heidenheim neopromosso.

Proprio l'Arsenal, in questo senso, rischia però di rappresentare il punto di svolta dell'avventura al Bayern di Tuchel: ora sì, un altro capitombolo dopo i tanti degli ultimi mesi potrebbe rivelarsi fatale.