Inter Miami di Messi da Trump: Mascherano difende la squadra dopo la controversa visita alla Casa Bianca
Mascherano affronta il clamore politico
Il viaggio dell’Inter Miami a Washington D.C. era stato pensato per celebrare il successo nella MLS Cup 2025, ma la visita all’East Room è rapidamente diventata un catalizzatore di dibattito sui social media. Quando hanno iniziato a circolare le foto di Lionel Messi e dei suoi compagni di squadra accanto al Presidente Trump, gli Herons si sono ritrovati al centro di una tempesta mediatica non sportiva.
La squadra di Mascherano ha sconfitto con successo i Vancouver Whitecaps con il punteggio di 3-1 in finale di MLS Cup grazie a un’autorete di Edier Ocampo e alle reti di Rodrigo De Paul e Tadeo Allende, entrambe nate dagli assist di Messi.
"Seguendo il protocollo del campionato"
Durante una conferenza stampa di venerdì via Zoom, a Mascherano è stato chiesto di spiegare come apparisse l’incontro. L’allenatore argentino è rimasto calmo, cercando di riportare la narrazione sugli obblighi sportivi della sua squadra, pur riconoscendo la curiosità globale che circondava l’evento.
"Pensavo che avremmo parlato di calcio" ha detto Mascherano, come riportato dal Miami Herald. "Abbiamo seguito un protocollo che è una tradizione: andare alla Casa Bianca in quanto squadra campione"
"Era stato pianificato molto tempo fa per la settimana in cui avremmo giocato qui a Washington. Siamo stati lì per alcune ore, abbiamo potuto vedere un po’ della Casa Bianca, non molto, quel che ci è stato possibile. Il contatto con il presidente Trump è stato quello che si è visto in TV, niente di più di questo".
Chimica di squadra in mezzo a un circo itinerante
Mentre i critici si sono concentrati sulla politica, Mascherano ha sottolineato che il fitto calendario di viaggi - compresi i primi cinque incontri in trasferta in tutte le competizioni all’inizio della stagione - è stato in realtà uno strumento per rafforzare il legame della squadra. Ritiene che il tempo trascorso lontano dalla Florida abbia rafforzato la determinazione collettiva sia dei giocatori più esperti sia di quelli giovani.
"Siamo abbastanza maturi da capire che una cosa non ha nulla a che fare con l’altra" ha aggiunto. "Sapevamo che l’inizio della stagione di campionato sarebbe stato complicato dovendo giocare le prime cinque partite in trasferta. La visita alla Casa Bianca era stata programmata tra un mese e mezzo e due mesi fa. Forse il viaggio a Porto Rico ha intralciato un po’ le cose perché doveva essere nel precampionato ma abbiamo dovuto adempiere all’obbligo, però la realtà è che, a parte ieri, che non ha nulla a che vedere con il nostro lato sportivo, il resto è viaggio".
"Scelgo di vedere i viaggi come qualcosa di positivo perché i giocatori stanno più insieme; possiamo condividere più cose che nel quotidiano a Miami non riusciamo a fare. Questo ci aiuta ad avere un buon clima all’interno della squadra e, alla fine, se possiamo trarne vantaggio, sarà molto positivo"
"Sappiamo che non solo queste ultime due settimane ma anche le prossime due saranno allo stesso modo con molti viaggi, a parte la gara di ritorno contro Nashville nella Conca Champions, ma cerchiamo di andare partita per partita. Domani è una grande opportunità per continuare a crescere come squadra e costruire sul buon risultato che abbiamo ottenuto a Orlando e continuare a fare punti in stagione."
Contro il D.C. e il traguardo dei 900 goal
L’Inter Miami cerca di mantenere lo slancio contro il D.C. United all’M&T Bank Stadium questo fine settimana. Dopo una convincente vittoria per 4-2 contro l’Orlando City, gli Herons sono ora settimi nella Eastern Conference con tre punti in due partite.
I riflettori restano puntati su Messi, che ha segnato 898 gol in carriera nel suo scintillante percorso da professionista. Gliene basterebbero altri due per raggiungere Cristiano Ronaldo come gli unici giocatori ancora in attività ad arrivare al traguardo dei 900 goal.
