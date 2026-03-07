Inter Miami di Messi da Trump: Mascherano difende la squadra dopo la controversa visita alla Casa Bianca

Mentre i critici si sono concentrati sulla politica, Mascherano ha sottolineato che il fitto calendario di viaggi - compresi i primi cinque incontri in trasferta in tutte le competizioni all’inizio della stagione - è stato in realtà uno strumento per rafforzare il legame della squadra. Ritiene che il tempo trascorso lontano dalla Florida abbia rafforzato la determinazione collettiva sia dei giocatori più esperti sia di quelli giovani.

"Siamo abbastanza maturi da capire che una cosa non ha nulla a che fare con l’altra" ha aggiunto. "Sapevamo che l’inizio della stagione di campionato sarebbe stato complicato dovendo giocare le prime cinque partite in trasferta. La visita alla Casa Bianca era stata programmata tra un mese e mezzo e due mesi fa. Forse il viaggio a Porto Rico ha intralciato un po’ le cose perché doveva essere nel precampionato ma abbiamo dovuto adempiere all’obbligo, però la realtà è che, a parte ieri, che non ha nulla a che vedere con il nostro lato sportivo, il resto è viaggio".

"Scelgo di vedere i viaggi come qualcosa di positivo perché i giocatori stanno più insieme; possiamo condividere più cose che nel quotidiano a Miami non riusciamo a fare. Questo ci aiuta ad avere un buon clima all’interno della squadra e, alla fine, se possiamo trarne vantaggio, sarà molto positivo"

"Sappiamo che non solo queste ultime due settimane ma anche le prossime due saranno allo stesso modo con molti viaggi, a parte la gara di ritorno contro Nashville nella Conca Champions, ma cerchiamo di andare partita per partita. Domani è una grande opportunità per continuare a crescere come squadra e costruire sul buon risultato che abbiamo ottenuto a Orlando e continuare a fare punti in stagione."