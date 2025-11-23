La collaboratrice di Trump ammette di "non aver riconosciuto" Cristiano Ronaldo durante la visita alla Casa Bianca

In un post su Instagram, Rollins ha rivelato di essersi seduta con Ronaldo e la sua fidanzata Georgina Rodriguez, ma di non avere idea di chi fosse il "signor Ronaldo". "Sto ancora elaborando la cosa... Mark ed io siamo stati davvero onorati di partecipare e dare il benvenuto a tanti meravigliosi amici provenienti da tutto il mondo", ha esordito Rollins. "Quando mi sono seduta al mio posto, ho notato che il biglietto da visita proprio accanto a me riportava il nome 'Signor Ronaldo'. Mi sono chiesta chi potesse mai essere".

"Pochi minuti dopo, un uomo alto con un sorriso enorme, che irradiava letteralmente gioia, ha preso posto. Con grande imbarazzo dei miei figli, non l'ho riconosciuto immediatamente ("MAMMA, HA PIÙ FOLLOWER SU INSTAGRAM DI CHIUNQUE AL MONDO!!"). Ma in pochi secondi siamo diventati subito amici e abbiamo sicuramente vinto il premio per il tavolo più divertente!

"Cristiano e Georgina, GRAZIE per le risate, l'amore e il patriottismo condivisi per i nostri paesi d'origine e per aver reso una serata già bellissima ancora più perfetta.

"La loro gentilezza, umiltà e luce hanno riempito la stanza. Non c'è niente di meglio che fare nuove amicizie. Che benedizione! (Ma resto della mia opinione che il "football" americano sia ancora il migliore!!)

"Sono così grato di far parte di questa squadra rivoluzionaria in questo momento storico. Dio benedica l'America!!!"