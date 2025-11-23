Social gfx/ Goal Arabia
La collaboratrice di Trump ammette di "non aver riconosciuto" Cristiano Ronaldo durante la visita alla Casa Bianca
Il primo viaggio pubblico di Ronaldo negli Stati Uniti dopo l'accusa del 2017
La visita alla Casa Bianca ha segnato il primo viaggio pubblico di Ronaldo in America dopo l'accusa di violenza sessuale mossa da un'insegnante nel 2017, che l'attaccante portoghese nega. Kathryn Mayorga sostiene che l'attaccante l'abbia violentata in una stanza d'albergo nel 2009, in un'intervista alla rivista tedesca Der Spiegel, e che avrebbe raggiunto un accordo extragiudiziale nel 2010.
Da quando sono state avanzate le accuse, Ronaldo non ha partecipato ad alcuna partita amichevole negli Stati Uniti con le sue ex squadre Real Madrid, Juventus e Manchester United, né con la sua attuale squadra Al-Nassr.
L'accusa è tornata alla ribalta la scorsa settimana, quando il Portogallo si è qualificato per i Mondiali del 2026 grazie alla Selecao senza Ronaldo, che si è aggiudicata un posto nella competizione della prossima estate con una schiacciante vittoria per 9-1 sull'Armenia. Ronaldo è stato squalificato per l'ultima partita di qualificazione ai Mondiali dopo l'espulsione nella sconfitta per 2-0 del Portogallo contro la Repubblica d'Irlanda, un cartellino rosso che gli farà saltare la prima partita della fase a gironi della sua nazionale nella competizione più importante.
Il Portogallo, nel frattempo, è in programma di giocare contro gli Stati Uniti in un'amichevole dall'altra parte dell'Atlantico a marzo, una partita in cui Ronaldo dovrebbe essere coinvolto.
Tuttavia, nonostante la reputazione di Ronaldo, il segretario all'Agricoltura di Trump, Brooke Rollins, ha rivelato di essere rimasta molto colpita dal capitano del Portogallo, anche se non aveva idea di chi fosse.
Un alleato di Trump si è chiesto chi potesse essere "il signor Ronaldo"
In un post su Instagram, Rollins ha rivelato di essersi seduta con Ronaldo e la sua fidanzata Georgina Rodriguez, ma di non avere idea di chi fosse il "signor Ronaldo". "Sto ancora elaborando la cosa... Mark ed io siamo stati davvero onorati di partecipare e dare il benvenuto a tanti meravigliosi amici provenienti da tutto il mondo", ha esordito Rollins. "Quando mi sono seduta al mio posto, ho notato che il biglietto da visita proprio accanto a me riportava il nome 'Signor Ronaldo'. Mi sono chiesta chi potesse mai essere".
"Pochi minuti dopo, un uomo alto con un sorriso enorme, che irradiava letteralmente gioia, ha preso posto. Con grande imbarazzo dei miei figli, non l'ho riconosciuto immediatamente ("MAMMA, HA PIÙ FOLLOWER SU INSTAGRAM DI CHIUNQUE AL MONDO!!"). Ma in pochi secondi siamo diventati subito amici e abbiamo sicuramente vinto il premio per il tavolo più divertente!
"Cristiano e Georgina, GRAZIE per le risate, l'amore e il patriottismo condivisi per i nostri paesi d'origine e per aver reso una serata già bellissima ancora più perfetta.
"La loro gentilezza, umiltà e luce hanno riempito la stanza. Non c'è niente di meglio che fare nuove amicizie. Che benedizione! (Ma resto della mia opinione che il "football" americano sia ancora il migliore!!)
"Sono così grato di far parte di questa squadra rivoluzionaria in questo momento storico. Dio benedica l'America!!!"
Ronaldo ringrazia Trump per il caloroso benvenuto
Dopo la sua visita negli Stati Uniti, Ronaldo stesso ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare Trump per l'invito e la calorosa accoglienza. "Grazie signor Presidente per il suo invito e per la calorosa accoglienza che lei e la First Lady avete riservato a me e alla mia futura moglie.
Ognuno di noi ha qualcosa di significativo da offrire, e io sono pronto a fare la mia parte per ispirare le nuove generazioni a costruire un futuro caratterizzato da coraggio, responsabilità e pace duratura".
Trump, dal canto suo, ha ringraziato Ronaldo per aver accettato di incontrare suo figlio Barron, dicendo durante il suo discorso: "Mio figlio è un grande fan di Ronaldo... Barron ha avuto modo di incontrarlo e penso che ora rispetti suo padre un po' di più, solo per il fatto che te l'ho presentato. Quindi voglio solo ringraziare entrambi per essere qui".
Cosa succederà ora?
Ronaldo dovrebbe tornare in campo con l'Al-Nassr nella partita casalinga contro l'Al-Khaleej, con l'obiettivo di mantenere l'ottimo inizio di stagione nella Saudi Pro League. L'Al-Nassr è in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio prima della partita di stasera e punta a portare a nove il numero di vittorie consecutive dall'inizio della stagione.
Il quarantenne ha segnato nove volte per l'Al-Nassr in questa stagione, con il connazionale e compagno di squadra Joao Felix unico giocatore ad aver segnato più di Ronaldo in questa stagione, con 10 goal.
