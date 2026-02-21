Trump chiama Cristiano Ronaldo nella MLS: "Abbiamo bisogno di te"

MLS al via. Il campionato nord-americano 2026 è cominciato il 21 febbraio, con l'Inter Miami di Messi che proverà a difendere il titolo conquistato pochi mesi fa. L'argentino sarà ancora la stella più luminosa del torneo, ma l'idea di Donald Trump è quella di vedere anche Cristiano Ronaldo sotto contratto nella Major League Soccer.

Il presidente degli States, infatti, ha pubblicato un video su TikTok in cui chiede a Cristiano Ronaldo di trasferirsi negli Stati Uniti: "Ronaldo, sei il migliore di tutti i tempi. Abbiamo bisogno di te in America. Muoviti ora. Abbiamo bisogno di te, in fretta".

Qualche mese fa Ronaldo era stato invitato alla Casa Bianca nell'ambito dell'incontro tra il principe dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman e i vertici del paese nord-americano, con Trump che aveva speso grandi elogi nei confronti del fuoriclasse portoghese.

Cristiano Ronaldo è stato al centro delle voci per un possibile addio all'Al-Nassr nelle ultime settimane, ma l'eventualità sembra oramai essere rientrata. Ciò nonostante, Trump non ha perso tempo, consapevole di quanto l'arrivo dell'attaccante sia importante per la MLS. L'ex Juventus è tra l'altro un idolo assoluto per il figlio del presidente statunitense, come dichiarato dallo stesso tycoon all'arrivo del portoghese.