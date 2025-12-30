Pubblicità
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVESAFP
Soham Mukherjee

Troppi goal presi su calci da fermo: il Liverpool licenzia un tecnico dello staff di Slot

Il Liverpool ha deciso di esonerare Aaron Briggs: alla base della scelta i troppi goal presi da calcio piazzato.

Il Liverpool ha apportato un cambiamento molto importante allo staff tecnico di Arne Slot.

Il club ha infatti confermato l'addio dell'allenatore addetto ai calci piazzati Aaron Briggs. 

Si tratta di una mossa dettata dalla crescente preoccupazione per la vulnerabilità dei campioni d’Inghilterra nelle situazioni di palla inattiva.

  • IL PROBLEMA CALCI PIAZZATI

    I calci piazzati sono diventati un problema per il Liverpool in questa stagione, tanto da compromettere prestazioni altrimenti ottime e consentendo ripetutamente agli avversari di rientrare in partita. 

    Poiché il problema non accenna a scomparire, il club è arrivato alla conclusione che un cambiamento era inevitabile. Escludendo i rigori, nessuna squadra della Premier League ha subito più goal su calci da fermo rispetto ai 12 del Liverpool. I calci d'angolo, in particolare, hanno rappresentato un vero e proprio punto debole, con solo il West Ham United che ha subito più reti su azioni da corner. 

    Dall'altra parte del campo, il Liverpool ha faticato a creare pericoli. Ha una media di soli 2,4 goal ogni 100 calci piazzati, un risultato superato da tutte le squadre di massima serie inglese tranne il Brentford. In difesa, il suo record è altrettanto preoccupante, con 8,2 reti subiti ogni 100 calci piazzati, un dato superato solo dal Nottingham Forest.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    TANTE PARTITE CONDIZIONATE

    L'impatto di queste carenze è stato tangibile nelle ultime settimane. Nelle partite di campionato contro il Tottenham Hotspur e il Wolverhampton Wanderers, il Liverpool sembrava avere il pieno controllo del gioco e poteva contare sul vantaggio di 2-0. 

    In entrambe le occasioni, tuttavia, un goal su calcio piazzato ha cambiato le sorti delle sfide, costringendo la squadra di Arne Slot a un finale scomodo invece che a una vittoria tranquilla.

  • LA FRUSTRAZIONE DI VAN DIJK

    Briggs è arrivato al Liverpool nel luglio 2024, entrando inizialmente a far parte dello staff tecnico di Slot come allenatore per lo sviluppo individuale della prima squadra dopo la partenza di Vítor Matos. Il Liverpool era inizialmente alla ricerca di un allenatore specializzato nei calci piazzati, ma, non riuscendo a trovare il candidato giusto, ha deciso di affidare tale responsabilità proprio a Briggs. 

    La scorsa estate, il club ha cercato di perfezionare ulteriormente la struttura nominando il tecnico brasiliano Luiz Fernando Iubel come allenatore individuale capo, consentendo a Briggs di concentrarsi esclusivamente sui calci piazzati. Nonostante questi aggiustamenti, le prestazioni non sono migliorate al livello richiesto.

    Il capitano Virgil van Dijk non ha esitato ad affrontare la questione, affermando: "Abbiamo difeso molto bene tanti calci piazzati. Ma il fatto è che abbiamo subito troppi goal in questo modo, e questo fa male. Dobbiamo migliorare. Si tratta di ripetizione, allenamento, analisi... è qualcosa che dobbiamo migliorare. Direi che almeno nel 75% dei casi, o anche di più, non è nemmeno il primo contatto a essere determinante, ma la seconda fase".

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    DI NUOVO IN CAMPO A CAPODANNO

    Il Liverpool non ha un sostituto immediato per Briggs, con i compiti relativi alle azioni da fermo temporaneamente assunti dai membri dello staff tecnico di Slot. 

    Sul campo, l'attenzione si sposta rapidamente sui risultati. Il Liverpool ospiterà il Leeds United ad Anfield il giorno di Capodanno, con l'obiettivo di estendere la sua serie di imbattibilità a otto partite in tutte le competizioni.

