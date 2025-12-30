Troppi goal presi su calci da fermo: il Liverpool licenzia un tecnico dello staff di Slot

I calci piazzati sono diventati un problema per il Liverpool in questa stagione, tanto da compromettere prestazioni altrimenti ottime e consentendo ripetutamente agli avversari di rientrare in partita.

Poiché il problema non accenna a scomparire, il club è arrivato alla conclusione che un cambiamento era inevitabile. Escludendo i rigori, nessuna squadra della Premier League ha subito più goal su calci da fermo rispetto ai 12 del Liverpool. I calci d'angolo, in particolare, hanno rappresentato un vero e proprio punto debole, con solo il West Ham United che ha subito più reti su azioni da corner.

Dall'altra parte del campo, il Liverpool ha faticato a creare pericoli. Ha una media di soli 2,4 goal ogni 100 calci piazzati, un risultato superato da tutte le squadre di massima serie inglese tranne il Brentford. In difesa, il suo record è altrettanto preoccupante, con 8,2 reti subiti ogni 100 calci piazzati, un dato superato solo dal Nottingham Forest.