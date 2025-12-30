Troppi goal presi su calci da fermo: il Liverpool licenzia un tecnico dello staff di Slot

Briggs è arrivato al Liverpool nel luglio 2024, entrando inizialmente a far parte dello staff tecnico di Slot come allenatore per lo sviluppo individuale della prima squadra dopo la partenza di Vítor Matos. Il Liverpool era inizialmente alla ricerca di un allenatore specializzato nei calci piazzati, ma, non riuscendo a trovare il candidato giusto, ha deciso di affidare tale responsabilità proprio a Briggs.
La scorsa estate, il club ha cercato di perfezionare ulteriormente la struttura nominando il tecnico brasiliano Luiz Fernando Iubel come allenatore individuale capo, consentendo a Briggs di concentrarsi esclusivamente sui calci piazzati. Nonostante questi aggiustamenti, le prestazioni non sono migliorate al livello richiesto.
Il capitano Virgil van Dijk non ha esitato ad affrontare la questione, affermando: "Abbiamo difeso molto bene tanti calci piazzati. Ma il fatto è che abbiamo subito troppi goal in questo modo, e questo fa male. Dobbiamo migliorare. Si tratta di ripetizione, allenamento, analisi... è qualcosa che dobbiamo migliorare. Direi che almeno nel 75% dei casi, o anche di più, non è nemmeno il primo contatto a essere determinante, ma la seconda fase".