Tresoldi non si nasconde: "Sogno il Milan tutte le mattine. Nazionale? Mi aspettavo una telefonata, ho fatto tre goal in Champions League"

Una stagione da protagonista per Nicolò Tresoldi, che con otto goal e due assist in campionato e tre reti più un passaggio vincente in Champions League ha rapidamente conquistato i tifosi del Club Brugge.
Il classe 2004, arrivato in estate in Belgio per circa 10 milioni di euro, sta ripagando la fiducia del club che ha scommesso su di lui, dimostrando con i numeri e le prestazioni sul campo tutto il suo valore.
Tuttavia, l’italo-tedesco non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Italia: in un’intervista a SportWeek ha confessato, senza mezzi termini, la sua passione per i rossoneri: "Sono un tifoso del Milan, sogno di giocare in rossonero ogni mattina".