Tresoldi non si nasconde: "Sogno il Milan tutte le mattine. Nazionale? Mi aspettavo una telefonata, ho fatto tre goal in Champions League"

"Coppia della Nazionale del futuro con Pio Esposito? L'Italia è l'Italia, anni fa però ho preso la decisione di giocare per la Germania. Mi hanno mostrato un percorso, mi sono subito sentito amato, anche dalla federazione. Per un giocatore è importante. Da Coverciano non ho mai ricevuto chiamate, dunque per adesso vado avanti con la Germania. Mi aspettavo una telefonata? Sinceramente sì, ho fatto tre goal in Champions League e mi avrebbe fatto piacere una chiamata anche solo per conoscerci. Vorrà dire che devo fare ancora di più. Mi è spiaciuto buttare fuori l'Italia all'Europeo Under 21, ma questo è il calcio".