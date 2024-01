Tre tifosi morti in un incidente stradale: Siviglia in campo col lutto al braccio

Tre ragazzi sono deceduti in un incidente stradale: si stavano recando a Madrid per la partita contro l’Atletico valida per la Coppa del Re.

Una bruttissima notizia ha sconvolto l’ambiente Siviglia a poche ore dalla gara valida per i quarti di finale di Coppa del Re al Civitas Metropolitano, in casa dell’Atletico Madrid. Tre tifosi del club andaluso in viaggio verso Madrid per assistere alla sfida dei quarti di Copa del Rey, sono morti a causa di due incidenti stradali avvenuti stamattina sull'autostrada A-4, nei pressi di Santa Cruz de Mudela. Il Siviglia ha pubblicato una nota in cui esprime profonda tristezza per quanto accaduto e ha annuncia la decisione di indossare il lutto al braccio contro la squadra di Simeone. L'articolo prosegue qui sotto