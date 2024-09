Chi si è trasferito in Arabia Saudita nell’ultimo giorno di calciomercato: tutti gli affari ufficiali

I club dell'Arabia Saudita portano a termine gli ultimi acquisti in quest'ultimo giorno di calciomercato: tutti i nomi in arrivo dall'Europa.

Il calciomercato arriva alla sua chiusura anche in Arabia Saudita, con le squadre saudite che hanno messo a segno importanti colpi anche in questa sessione estiva.

Durante queste ultime 24 ore, sono arrivati importanti trasferimenti da tutta Europa: da Simakan a Danilo Pereira, passando per Bergwijn.

C'è pure chi arriva dalla Serie A, come nel caso di Chris Smalling e Joao Costa, che lasciano la Roma per trasferirsi rispettivamenteall'Al-Fayha e all'Al-Ettifaq.

Tutti gli affari di questo ultimo giorno di calciomercato arabo.