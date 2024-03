This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Trapani-Imolese dove vederla: DAZN, Rai o Sportitalia o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni Serie D Follonica Gavorrano in finale, in campo Trapani e Imolese per definire la seconda squadra che si giocherà la Coppa Italia Serie D 2024. Il Follonica Gavorrano è la prima finalista della Coppa Italia Serie D 2023/2024. Ora tocca a Trapani o Imolese sbarcare all'ultimo atto del torneo, così da contendere al club toscano il successo del torneo. Nel match d'andata giocata a Imola il Trapani ha ottenuto un 2-1 fondamentale, che rende il club siciliano la favorita per il passaggio alla finalissima della Coppa Italia di scena a fine maggio. La squadra isolana sta dominando in campionato e potrebbe essere tra le prime promosse in Serie durante la primavera. Chi vince la Coppa Italia entrerà nell'albo d'oro un anno dopo il Pineto, capace di battere il Giana Erminio al termine dell'annata 2023. Comunque vada il torneo di Serie D vedrà una nuova regina. Il Follonica ha conquistato il trofeo già nel 2022. L'articolo prosegue qui sotto In questo articolo tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Trapan-Imolese: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta e streaming

