Trapani-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il posticipo del Provinciale chiude il 2024 di Serie C NOW: granata e rossoneri a confronto, Capuano ritrova il suo passato.

Sarà Trapani-Foggia il match che chiuderà, lunedì sera, il 2024 della Serie C NOW. Posticipo in programma al Provinciale per le squadre di Zauri e Capuano, che si ritroverà subito contro il suo passato recente.

Trapani reduce dai successi di Caserta in campionato e Arezzo in Coppa Italia; gran momento anche per il Foggia, con tre vittorie nelle ultime quattro giornate e con una rincorsa che ha portato Millico e compagni dalla zona playout alle pendici dei playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.