Totti conferma: "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, vediamo cosa si può fare"

Francesco Totti può davvero tornare alla Roma: la conferma, dopo le parole degli scorsi giorni di Claudio Ranieri, è arrivata dallo stesso ex capitano giallorosso.
Totti ha presenziato a un evento targato Betsson, tenutosi in mattinata a Milano, confermando i dialoghi in corso con la proprietà in vista di un suo possibile ritorno nella Capitale. Questa volta, naturalmente, in un'altra veste.
Dialoghi in corso, insomma. Con la sensazione che il ricongiungimento tra due anime gemelle con il giallo e il rosso nel cuore non sia mai stato così vicino a concretizzarsi.