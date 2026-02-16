Goal.com
TottiGOAL
Stefano Silvestri

Totti conferma: "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, vediamo cosa si può fare"

L'ex capitano ha presenziato a un evento targato Betsson.Sport a Milano. E ha confermato i dialoghi in corso con la Roma per un possibile ritorno nella Capitale, stavolta in un'altra veste.

Francesco Totti può davvero tornare alla Roma: la conferma, dopo le parole degli scorsi giorni di Claudio Ranieri, è arrivata dallo stesso ex capitano giallorosso.

Totti ha presenziato a un evento targato Betsson, tenutosi in mattinata a Milano, confermando i dialoghi in corso con la proprietà in vista di un suo possibile ritorno nella Capitale. Questa volta, naturalmente, in un'altra veste.

Dialoghi in corso, insomma. Con la sensazione che il ricongiungimento tra due anime gemelle con il giallo e il rosso nel cuore non sia mai stato così vicino a concretizzarsi.

  • "NE STIAMO PARLANDO"

    "Un ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, stiamo valutando un po' di situazioni e vediamo cosa si può fare": così ha parlato Totti, presente all'evento accanto ad altre leggende del calcio italiano come Roberto Baggio e Fabio Cannavaro.

  • "A CENA CON GASPERINI"

    Totti ha parlato anche a Sky, in un'intervista che andrà in onda alle 14.30. Intervista nella quale l'ex calciatore ha ancora una volta confermato come i dialoghi con la Roma per un suo ritorno siano concreti e stiano procedendo nel modo giusto.

    "Sono stato a cena con Gasperini", ha confessato l'ex capitano all'emittente, coinvolgendo dunque anche l'allenatore giallorosso.

  • LE PAROLE DI RANIERI

    All'inizio del mese era stato il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ad aprire in maniera più che concreta a un Totti-bis alla Roma, parlando a Sky e confermando per primo i dialoghi in corso:

    "I Friedkin ci stanno pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è una parte della Roma".

