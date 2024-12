Tottenham-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Carabao Cup arriva ai quarti, con la partita tra il Tottenham e il Manchester United: dove guardarla in diretta tv e streaming.

Dopo due sconfitte di fila, la vittoria nel Derby contro il City potrebbe rappresentare la svolta per il Manchester United di Amorim. Per capire se i Red Devils hanno acquistato fiducia in sè stessi per poter rinascere realmente, sarà importante la sfida contro il Tottenham di Carabao Cup.

Al pari del Manchester United, anche il Tottenham è reduce da una vittoria in Premier League, di fatto roboante: 5-0 contro il malcapitato fanalino di coda Southampton e volontà di superare anche il turno di Carabao con la possibilità di giocare la gara a Londra.

Tottenham-Manchester United è l'ultima partita dei quarti di finale, che concluderà la fase prima delle semifinali: per entrambe la possibilità di andare oltre l'attuale turno e puntare al successo finale, un anno dopo la vittoria del Liverpool.