Tottenham-Liverpool dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Carabao Cup è arrivata nel momento clou: il Liverpool affronta il Tottenham in semifinale, gara d'andata in casa degli Spurs.

Il Liverpool non vuole "accontentarsi" della Premier League, dove è in vetta solitaria e viaggia spedita verso il titolo: la squadra di Arne Slot proverà a trionfare anche in Carabao Cup dove affronterà il Tottenham in semifinale.

La gara d'andata si disputerà a Londra, in casa del Tottenham mentre poi il ritorno è previsto per inizio febbraio. Nell'altra semifinale si sfidano Arsenal e Newcastle.

Sarà per il Tottenham l'occasione di riscattare la clamorosa sconfitta casalinga di qualche settimana fa contro il Liverpool in Premier League, conclusa 6-3 per gli uomini di Slot.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni sulla partita e le probabili formazioni.