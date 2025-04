Tottenham-Eintracht dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Tottenham Hotspur vs Francoforte

Gli Spurs ospitano i tedeschi nell'andata dei quarti di finale di Europa League: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

Le ultime otto squadre rimaste si sfidano nei quarti di finale di Europa League: tra queste c'è il Tottenham di Ange Postecoglou, che sfiderà l'Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller.

A Londra andrà in scena la prima delle due sfide e chi passerà il turno affronterà la vincente tra Lazio e Bodo/Glimt.

Mentre i tedeschi viaggiano stabilmente nelle prime quattro posizioni in campionato, gli Spurs vivono una stagione complicatissima, a causa del 14° posto in Premier League.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.