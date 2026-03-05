Goal.com
Tudor Tottenham PalaceGetty Images
Francesco Schirru

Tottenham di Tudor a picco: ennesima sconfitta, l'ex Juventus già a rischio esonero

Tre sconfitte su tre e zona retrocessione oramai distante un solo punto: la panchina di Tudor traballa dopo il k.o nel Derby contro il Crystal Palace, dopo quelli, altrettanto londinesi, contro Fulham e Arsenal.

Tottenham-Crystal Palace doveva essere la partita della svolta, ma al contrario potrebbe rappresentare quella di un nuovo esonero in casa Spurs. Igor Tudor, arrivato solamente qualche settimana fa, rischia tantissimo dopo il k.o nel derby londinese, il terzo in altrettante partite da quando ha deciso di accettare la proposta proveniente dalla Gran Bretagna.

Esonerato dalla Juventus qualche mese fa, ora Tudor traballa anche a Londra dopo aver perso, curiosamente, tre partite e tre Derby di Londra: l'esordio contro l'Arsenal capolista, riuscito ad avere la meglio per 4 a 1, il secondo match contro il Fulham, che ha avuto la meglio per 2-1 e dunque quello contro il Crystal Palace, riuscito a ribaltare la gara dopo essere passato in svantaggio per un risultato finale di 1-3.

In vantaggio con il goal di Solanke al 34', il Tottenham era riuscito a tirare un sospiro di sollievo per il mancato vantaggio ospite, con la rete di Sarr annullata qualche minuto prima. Al 38', però, tutto è cambiato: trattenuta e rosso per Van de Ven, rigore segnato da Sarr e gara praticamente chiusa. Sì, perchè con la superiorità numerica il Palace ha prima segnato il 2-1 con Larsen, trovando anche il tris al settimo minuto di recupero del primo tempo con la doppietta di Sarr.

  • -1 DALLA ZONA INFUOCATA

    La sconfitta contro il Crystal Palace, la quinta consecutiva per il Tottenham, porta gli Spurs ad avere solamente un punto di vantaggio sul 18esimo posto, ovvero quello che porta in seconda serie. 

    Se Burnley e Wolves sembrano ormai spacciati, il terzultimo posto che porta alla retrocessione coinvolge le squadre che vanno dal West Ham, a 28 punti, al Leeds, attualmente a 31.

    Il successo del West Ham e il pareggio del Nottingham hanno portato il Tottenham ad appena un punto dal terzultimo posto, nella posizione più difficile degli ultimi anni.

    L'ultimo successo del Tottenham è datato 27 dicembre, mentre l'ultimo pareggio è arrivato il primo febbraio contro il Manchester City (2-2).

  • ARBITRI E SQUADRA

    La partita persa contro il Fulham ha visto innumerevoli polemiche nel post gara, con Tudor rabbioso per l'arbitraggio e per l'atteggiamento dei suoi:

    "Nove persone su dieci diranno che è fallo. È evidente" aveva dichiarato parlando di un contatto Jimenez-Dragusin non sanzionato dall'arbitro e che aveva portato all'1-0 di Wilson. "Non stava pensando al calcio, ma a come ingannare. Questo è barare. Decisione arbitrale ridicola".

    "Ci è mancato tutto" aveva detto Tudor riguardo la gara giocata dal Tottenham. "Non è una questione di modulo. È una questione di atteggiamento, personalità, corsa e capacità di vincere i duelli".

    Inutile dire che anche dopo la partita contro il Palace non sono mancati i commenti negativi su arbitraggio e gara dei suoi calciatori.

  • CINQUANT'ANNI DOPO?

    Il Tottenham, Campione in carica dell'Europa League e qualificato agli ottavi dell'attuale Champions, gioca ininterrottamente nella massima serie inglese oramai dal 1978.

    Dopo la promozione nell'allora First Division, il Tottenham ha avuto alcune annate negative, con la più problematica arrivata lo scorso anno con il 17esimo posto finale, oscurato però dal successo continentale.

    Ora il Tottenham è nuovamente alle prese con una terribile situazione di classifica, ben peggiore rispetto alla passata stagione: nonostante sia arrivato sopra il 18esimo posto, infatti, gli Spurs ebbero modo di concludere l'annata con un +13 netto sulla posizione che vale la retrocessione.

  • GIUNTOLI IN TRIBUNA

    Durante Tottenham-Palace che potrebbe aver già chiuso l'esperienza londinese di Tudor, sugli spalti è stato avvistato anche l'ex dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli, che insieme al tecnico croato ha condiviso proprio l'avventura bianconera.

    Giuntoli, secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, piace a diversi club italiani ed esteri e dunque potrebbe presto tornare in pista con una nuova avventura da uomo mercato e direttore sportivo.

