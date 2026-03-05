Tottenham di Tudor a picco: ennesima sconfitta, l'ex Juventus già a rischio esonero

Tottenham-Crystal Palace doveva essere la partita della svolta, ma al contrario potrebbe rappresentare quella di un nuovo esonero in casa Spurs. Igor Tudor, arrivato solamente qualche settimana fa, rischia tantissimo dopo il k.o nel derby londinese, il terzo in altrettante partite da quando ha deciso di accettare la proposta proveniente dalla Gran Bretagna.
Esonerato dalla Juventus qualche mese fa, ora Tudor traballa anche a Londra dopo aver perso, curiosamente, tre partite e tre Derby di Londra: l'esordio contro l'Arsenal capolista, riuscito ad avere la meglio per 4 a 1, il secondo match contro il Fulham, che ha avuto la meglio per 2-1 e dunque quello contro il Crystal Palace, riuscito a ribaltare la gara dopo essere passato in svantaggio per un risultato finale di 1-3.
In vantaggio con il goal di Solanke al 34', il Tottenham era riuscito a tirare un sospiro di sollievo per il mancato vantaggio ospite, con la rete di Sarr annullata qualche minuto prima. Al 38', però, tutto è cambiato: trattenuta e rosso per Van de Ven, rigore segnato da Sarr e gara praticamente chiusa. Sì, perchè con la superiorità numerica il Palace ha prima segnato il 2-1 con Larsen, trovando anche il tris al settimo minuto di recupero del primo tempo con la doppietta di Sarr.