Da finalisti della Champions all'incubo retrocessione: il Tottenham non è più tra le 6 grandi della Premier League

Il Tottenham era al 14° posto della Premier League il giorno di Natale. Ha chiuso al 17° posto alla fine della stagione 2024-25 e negli anni 2020 è entrato solo una volta nella top four. Tuttavia, è ancora considerato uno dei sei club più importanti della Premier League insieme ad Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester United.

Ora, i tifosi del Tottenham potrebbero accusare chi scrive di essere ingiustamente prevenuto nei confronti del club, di nutrire rancore in quanto tifoso della squadra rivale. Niente di più lontano dalla verità. Sono un tifoso da oltre vent'anni e un giornalista da sette stagioni, ovvero da quando gli Spurs hanno disputato la loro prima stagione completa al Tottenham Hotspur Stadium.

È ora che i londinesi del nord affrontino la dura realtà. Hanno perso l'occasione di rimanere ai vertici del calcio inglese e non sono più un club unico che lotta con l'élite, ma piuttosto uno che rischia di rimanere bloccato a metà classifica, o anche peggio.