Tottenham no longer in big six

Da finalisti della Champions all'incubo retrocessione: il Tottenham non è più tra le 6 grandi della Premier League

Il Tottenham, dopo una stagione e mezza trascorsa nella metà bassa della classifica con problemi che vanno oltre l'allenatore Thomas Frank, non dovrebbe più essere considerato tra le '6 grandi' della Premier League.

Il Tottenham era al 14° posto della Premier League il giorno di Natale. Ha chiuso al 17° posto alla fine della stagione 2024-25 e negli anni 2020 è entrato solo una volta nella top four. Tuttavia, è ancora considerato uno dei sei club più importanti della Premier League insieme ad Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester United.

Ora, i tifosi del Tottenham potrebbero accusare chi scrive di essere ingiustamente prevenuto nei confronti del club, di nutrire rancore in quanto tifoso della squadra rivale. Niente di più lontano dalla verità. Sono un tifoso da oltre vent'anni e un giornalista da sette stagioni, ovvero da quando gli Spurs hanno disputato la loro prima stagione completa al Tottenham Hotspur Stadium.

È ora che i londinesi del nord affrontino la dura realtà. Hanno perso l'occasione di rimanere ai vertici del calcio inglese e non sono più un club unico che lotta con l'élite, ma piuttosto uno che rischia di rimanere bloccato a metà classifica, o anche peggio.

  FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-STADIUM

    BASI SOLIDE

    Sebbene il Tottenham non abbia il peso delle recenti vittorie in termini di trofei per affermare la propria autorità, nel XXI secolo ha costantemente lottato per conquistare un posto nelle competizioni europee, giocando in Champions League per sette stagioni, un risultato superato solo dalle altre sei grandi squadre dal suo rinnovamento nel 1992. Gli Spurs sono stati anche una delle squadre inglesi più significative del XX secolo, note per essere una squadra da coppa e per giocare con uno stile offensivo, anche se al limite dell'ingenuità. I tifosi accettavano per lo più questo compromesso.

    Il club vanta uno dei migliori campi di allenamento specifici per il calcio al mondo, essendo passato dal piccolo Spurs Lodge al sito di livello mondiale di Hotspur Way nel 2012. Non c'è capriccio che non possa essere soddisfatto dal loro staff. Nel 2019 è stato inaugurato il nuovo stadio da un miliardo di sterline, uno dei più belli in questo sport, che vanta un'atmosfera formidabile e travolgente quando l'umore è quello giusto. Ma non è così che sembra alla fine di un anno solare che ha visto il club registrare il minor numero di vittorie in casa dal 1915, a metà della prima guerra mondiale (non lo si sottolineerà mai abbastanza).

    Quando i proprietari ENIC hanno assunto il controllo maggioritario del Tottenham nel 2001 e hanno nominato Daniel Levy, tifoso degli Spurs fin da bambino, come presidente, hanno cercato rapidamente di migliorare in modo significativo le infrastrutture del club. Hanno individuato un appezzamento di terreno tra la periferia di Enfield e l'autostrada orbitale M25 di Londra per il campo di allenamento e, dato che lo spazio per costruire uno stadio nella capitale è molto limitato, hanno rapidamente acquistato le proprietà circostanti il loro sito di White Hart Lane. L'intenzione era sempre quella di massimizzare il potenziale fuori dal campo, nella speranza che ciò si traducesse, direttamente o indirettamente, in un successo sul campo. Questo era il piano, almeno.

    Nella prima metà dei 24 anni di presidenza di Levy, gli Spurs si sono riaffermati come meta ambita per i talenti emergenti. Comprare a basso prezzo, vendere a prezzo alto, ma senza l'etichetta di "moneyball". Gli scettici di questo approccio sostenevano che fosse un modo per ENIC, dopotutto una società di investimento, di massimizzare i profitti piuttosto che concentrarsi sulla conquista di titoli. Ma alla fine, sia prima che dopo l'introduzione della prima serie di regole del Fair Play Finanziario della Premier League, il Tottenham non era abbastanza ricco o attraente da attirare giocatori in grado di rappresentare una minaccia immediata per i vecchi "quattro grandi", ovvero Arsenal, Chelsea, Liverpool e United. Il City è entrato in gioco solo dopo l'acquisizione da parte del Gruppo Abu Dhabi nel 2008, mentre gli Spurs si sono uniti alla festa in modo organico con il loro modello, la loro strategia e un pizzico di fortuna.

  • L'ADDIO DEI BIG

    Nel 2011, il Tottenham aveva assaporato la Champions League e aveva in rosa tre dei migliori giocatori della Premier League: Gareth Bale, Luka Modric e Rafael van der Vaart. I primi due erano stati acquistati secondo la politica del "compra basso, vendi alto", mentre il terzo era stato un acquisto opportunistico per 11 milioni di sterline nell'ultimo giorno della finestra di mercato estiva del 2010.

    Ci sarebbero voluti altri cinque anni prima che gli Spurs tornassero a giocare nella massima competizione europea per club, ma a quel punto avevano costruito un nuovo nucleo di talenti di alto livello. Christian Eriksen, un prodigio dell'Ajax, arrivò per la modica cifra di 11,5 milioni di sterline e fu l'unico successo indiscusso dei sette giocatori acquistati con i soldi ricavati dalla vendita record di Bale al Real Madrid. Dele Alli, su raccomandazione del leggendario scout del club David Pleat, è arrivato dal Milton Keynes Dons, squadra della League One, per 5 milioni di sterline. La barca è stata spinta un po' più in là per Son Heung-min, acquistato dal Bayer Leverkusen per 22 milioni di sterline. E, naturalmente, Harry Kane è passato dall'essere oggetto di meme al miglior giocatore della storia moderna degli Spurs nel giro di poche stagioni. Insieme, erano affettuosamente conosciuti dai tifosi come "DESK".

    Questo quartetto era circondato da altre stelle come il capitano della Francia Hugo Lloris, i difensori belgi Toby Alderweireld e Jan Vertonghen, i dinamici terzini Kyle Walker e Danny Rose e il centrocampista Mousa Dembele. Insieme, questa squadra ha chiuso nelle prime quattro posizioni per quattro stagioni consecutive - un risultato superato solo dalla squadra del 1959-1964 - ha chiuso con il record storico del club di 86 punti in una sola stagione e, cosa più famosa, ha raggiunto la finale di Champions League 2019 in circostanze drammatiche, cedendo solo al Liverpool, che era chiaramente la squadra migliore d'Europa.

    Quando gli Spurs arrivarono a quella finale, però, erano ormai allo stremo delle forze. Solo 12 mesi prima, l'allenatore Mauricio Pochettino, che aveva cresciuto questa giovane squadra e restituito al club una chiara identità, aveva avvertito che la squadra aveva bisogno di una "dolorosa ricostruzione" se voleva mantenere la sua traiettoria ascendente. Il consiglio di amministrazione ha risposto ingaggiando esattamente zero giocatori nei 18 mesi successivi, lasciando che una squadra ormai allo stremo delle forze appassisse e soffrisse.

    Dopo la sconfitta in finale, Eriksen ha dichiarato il suo desiderio di una nuova sfida e alla fine è partito per l'Inter nel gennaio 2020. Dele non è riuscito a superare una serie di problemi fisici ed è stato venduto due anni dopo l'uscita del danese, passando all'Everton. Kane e Son sono rimasti, ma erano circondati da giocatori infinitamente inferiori a quelli con cui erano cresciuti nel loro periodo di massimo splendore, dovendo trascinare la squadra durante le loro ultime stagioni nel club.

  FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAM

    IL DOPO-POCHETTINO

    Alla vigilia della finale di Champions League, Pochettino ha confermato che avrebbe lasciato l'incarico di allenatore se gli Spurs avessero vinto, ritenendo il suo lavoro completato. In realtà, questa ammissione era il segnale definitivo che stava perdendo terreno e che prima o poi avrebbe lasciato il posto. Quando è stato licenziato pochi mesi dopo, c'è stato un grande clamore, ma almeno c'erano ragioni sufficienti dietro quella decisione. Il Tottenham ha iniziato male la stagione 2019-20 e non stava giocando con la stessa intensità che lo aveva contraddistinto nelle stagioni precedenti. Ciò che non aveva senso era l'improvviso cambiamento di strategia di Levy.

    Ritenendo che la squadra fosse più vicina alla conquista dei trofei più importanti di quanto non fosse in realtà - nonostante avesse effettuato solo quattro acquisti negli ultimi due anni e la squadra fosse ancora visibilmente esausta - Levy ha realizzato il suo sogno di assumere José Mourinho, sostenendo che l'ex allenatore del Chelsea e del Manchester United, ormai in declino, fosse a quel punto "uno dei due migliori allenatori al mondo", anche se era chiaro a tutti che non era più così.

    A parte le riserve tattiche su Mourinho, lo "Special One" era anche abituato a lavorare con budget enormi che facevano impallidire la concorrenza. Il Tottenham, nonostante il trasferimento dello stadio, non poteva ancora promettere lo stesso. Nella sua unica finestra di mercato estiva come allenatore, gli Spurs hanno ingaggiato Matt Doherty, Pierre-Emile Hojbjerg, Sergio Reguilon, Joe Rodon e Joe Hart. Anche Bale è tornato con un prestito per tutta la stagione, anche se, a giudicare dalla scarsa frequenza con cui ha giocato sotto Mourinho, a posteriori è considerato un acquisto guidato da Levy. Dopo aver guidato la classifica all'inizio della stagione 2020-21, il portoghese è stato esonerato nell'aprile di quella stagione con la squadra al settimo posto e a soli sei giorni dalla finale della Carabao Cup.

    Il fallimento di Mourinho era del tutto prevedibile, ma il club non ha imparato dai propri errori. Dopo oltre due mesi passati a cercare un successore, è stato costretto ad accontentarsi di Nuno Espirito Santo, per poi licenziarlo dopo 17 partite quando il suo obiettivo principale, Antonio Conte, si è detto disponibile a tornare a lavorare.

    Sebbene Conte sia spesso messo sullo stesso piano di Mourinho dai tifosi degli Spurs, ha goduto di un successo iniziale, portando la squadra a un insperato quarto posto a spese dell'Arsenal. All'inizio dell'estate 2022-23, era il Tottenham a essere considerato il favorito per il titolo, non i rivali del nord di Londra.

    Purtroppo, è stata una storia già vista. Gli Spurs hanno fatto acquisti sbagliati, non hanno aggiunto abbastanza qualità per affiancare Kane e Son, e verso la fine di una stagione difficile, che ha visto anche diverse tragedie nella sua vita personale, Conte ha di fatto dato le dimissioni prendendo di mira tutti i settori del club in una conferenza stampa esplosiva. Quell'estate, Kane è stato venduto al Bayern Monaco dopo aver rifiutato di firmare un nuovo contratto, e difficilmente si può biasimarlo.

  Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League

    INVESTIMENTI POCO OCULATI

    La partenza di Kane ha colpito duramente gli Spurs, anche se solo dopo un periodo di latenza. Ange Postecoglou è riuscito a risollevare il morale nell'N17 dopo aver preso le redini della squadra, creando rapidamente un senso di unità e ottenendo un incredibile inizio di stagione con otto vittorie e due pareggi in 10 partite di Premier League, il tutto giocando un calcio entusiasmante e offensivo.

    Una volta che il resto del campionato ha capito le tattiche di Postecoglou, però, gli Spurs sono diventati incredibilmente monodimensionali e non hanno potuto fare affidamento sulla qualità individuale per salvarsi come prima. Son, che era stato nominato capitano, era in declino fisico anche se stava mettendo a segno numeri impressionanti, mentre il Tottenham ha ingaggiato un attaccante solo un anno dopo la partenza di Kane, spendendo 60 milioni di sterline per portare Dominic Solanke dal Bournemouth. È stato l'unico giocatore non adolescente ingaggiato in tempo per la stagione 2024-25, con i giovani Archie Gray, Lucas Bergvall e Wilson Odobert come unici altri acquisti, mentre la squadra aveva un disperato bisogno di leadership e di opzioni già pronte.

    Non è solo che gli Spurs hanno valutato male le loro esigenze sul mercato. Come riportato dall'esperto finanziario Swiss Ramble, il loro rapporto tra stipendi e fatturato, pari al 42%, è stato il più basso della Premier League nell'ultimo anno finanziario. Solo un'altra squadra, il Luton Town, che ora milita in League One, aveva una percentuale inferiore al 50%. Il Tottenham non è una destinazione molto ambita dai migliori talenti non solo per la relativa mancanza di successi tangibili del club, ma anche per la sua apparente riluttanza a pagare un sovrapprezzo per i giocatori migliori.

    Quando Levy era al timone, la sensazione prevalente era che dovesse vincere ogni trattativa. Se non era soddisfatto di un accordo, probabilmente non valeva la pena concluderlo. Anche quando era un direttore sportivo a occuparsi dei trasferimenti, lui doveva comunque trovare un modo per essere coinvolto.

    Tutto questo prima ancora di esaminare l'elenco degli acquisti più costosi degli Spurs e chiedersi cosa abbiano visto i loro osservatori. In testa alla classifica ci sono Solanke, Richarlison e Tanguy Ndombele, acquistati per 60 milioni di sterline ciascuno. Solo quest'estate hanno rotto gli schemi ingaggiando Mohammed Kudus e Xavi Simons per un totale di 106 milioni di sterline, ma nessuno dei due ha ancora particolarmente entusiasmato il mondo.

  AS Monaco v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

    I RIBALTONI AI PIANI ALTI

    I potenti del Tottenham erano estremamente impopolari tra i tifosi già molto prima che il club decidesse di rimuovere Levy dal suo incarico a settembre. Per molti anni, gli Spurs sono stati tra i club più costosi del Paese in termini di prezzi dei biglietti, cosa che era più accettabile sotto Pochettino, quando la squadra sembrava andare bene. Non si può farla franca quando il prodotto è scadente e semplicemente non si vincono abbastanza partite, soprattutto in casa.

    Molti dei sostenitori di Levy e dell'ENIC hanno cambiato fazione durante il fiasco della Super League del 2021. I tifosi del Tottenham erano altrettanto perplessi dei rivali quando sono riusciti a inserirsi nella lista dei 12 club separatisti.

    Con la nomina di Vinai Venkatesham, ex Arsenal, come amministratore delegato all'inizio di quest'anno e la successiva uscita di scena di Levy, il club ha cercato di dipingere l'immagine di una nuova era che sta per iniziare. Ma ENIC rimane il proprietario di maggioranza. Di fronte a loro, la famiglia Lewis, che detiene il controllo, è improvvisamente emersa come un'entità proiettata verso il futuro, con The Athletic che riferisce che vogliono "più vittorie, più spesso". A ottobre hanno iniettato 100 milioni di sterline di nuovo capitale nel club, presumibilmente in vista di un'intensa sessione di calciomercato a gennaio. Tuttavia, non ci sono ancora prove concrete che suggeriscano che si tratti di qualcosa di più di un semplice cambio di facciata.

    Più in basso nella gerarchia, il direttore sportivo Johan Lange ha ceduto il posto al rientrante Fabio Paratici, riassunto dal club dopo la scadenza dei 30 mesi di squalifica dal calcio per reati finanziari con la Juventus. È dubbio che due persone con un tale potere possano coesistere, ma potrebbero non arrivare nemmeno a lavorare insieme per una sola finestra di mercato, con la Fiorentina desiderosa di riportare Paratici in Italia. Al momento non c'è alcuna stabilità a nessun livello nel club.

  FBL-ENG-PR-BRENTFORD-TOTTENHAM

    DECLINO DEFINITIVO

    Venkatesham e Levy, quando erano ancora in carica, hanno fatto un gran chiasso sul fatto che Thomas Frank fosse la persona ideale per sostituire Postecoglou come allenatore la scorsa estate. L'australiano è stato brutalmente licenziato dopo aver posto fine all'attesa di 17 anni del club per un trofeo, vincendo l'Europa League a maggio. Dato che gli Spurs avevano chiuso al 17° posto in Premier League, si è trattato di una mossa comprensibile e priva di emotività, che i dirigenti del club dovrebbero essere pagati per fare. Ma le difficoltà incontrate finora da Frank riporteranno l'attenzione sui vertici della società.

    Questa versione degli Spurs è noiosa da guardare e sempre più autodistruttiva. Il salto di qualità dal Brentford potrebbe essere troppo per Frank, che non è affatto popolare tra i tifosi, molti dei quali chiedono già il suo licenziamento. Mentre era un messia ai Bees, Frank è partito da zero al Tottenham sotto i riflettori molto più intensi e finora ha ceduto alla pressione in diverse occasioni, criticando apertamente i tifosi scontenti per l'atmosfera creata durante alcune delle tante, tantissime sconfitte casalinghe di quest'anno. Ha ricevuto una brutta mano, ma l'ha giocata male.

    Dal 17° posto della scorsa stagione al 13° di quest'anno, ci sono anche preoccupazioni sul vero livello di questa squadra, che non può reggere il confronto con quelle delle epoche di Mourinho, Nuno e Conte.

    Il Tottenham è scivolato nella mediocrità della metà classifica e, in una Premier League più equilibrata che mai, chissà quando riuscirà a fermare questa caduta. Forse non ci riuscirà e, dopo essere stato salvato solo da tre pessime squadre neopromosse la scorsa stagione, nei prossimi anni potrebbe addirittura rischiare la retrocessione. Potrà anche essere una squadra di Champions League che ha vinto l'Europa League solo pochi mesi fa, ma gli Spurs si mascherano da élite e non potranno continuare a comportarsi in modo così fraudolento ancora per molto.

