"Torriani è il portiere del futuro": il Milan se lo coccola, ma un nuovo vice Maignan arriverà

Il giovanissimo portiere è stato il protagonista della vittoria ai rigori sul Barcellona. Ma intanto il Milan continua a trattare per Scuffet.

Quando uno ha personalità, ha personalità. Per giocare nel Milan, come ripete fino allo sfinimento Zlatan Ibrahimovic, devi averne. E Lorenzo Torriani, evidentemente, ne è provvisto in quantità più che sufficiente nonostante la giovanissima età.

Il protagonista davvero principale del successo ottenuto nella notte dai rossoneri sul Barcellona, battuto ai calci di rigore, non è stato l'esordiente (stagionale) Leão. Non è stato neppure Pulisic, che con una rete e un assist ha ricominciato esattamente da dove aveva finito. No, alla fine è stato proprio il baby Torriani, protagonista ai calci di rigore dopo il 2-2 dei 90 minuti.

Dettaglio: il baby Torriani è davvero un baby. Nel senso che ha 19 anni, compiuti alla fine di gennaio. Eppure non si è fatto intimidire dalla maglia del Barça e da Lewandowski, che pure gli ha segnato una doppietta, risultando determinante nella lotteria finale dei calci di rigore.