Torres-Cesena dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Cesena ospite della Torres nella penultima giornata del girone B di Serie C: prima e seconda della classe si sfidano al Vanni Sanna.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Seconda contro prima. Il girone B ha già emesso il proprio verdetto per quanto riguarda la promozione in Serie B, ma nella penultima giornata c’è comunque un match molto interessante da seguire. Al Vanni Sanna si sfidano la Torres e il Cesena, le prime due del girone; ai sardi manca solo un punto per essere certi del secondo posto davanti alla Carrarese, mentre i romagnoli hanno nel mirino il record di punti in Serie C.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv e streaming.