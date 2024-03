Torres ai playoff di Serie C 2024: date, quando gioca e tabellone per provare a raggiungere una storica promozione

Cesena verso la Serie B senza passare dai playoff, Torres pronta ad affrontarli evitando però tutti i turni preliminari.

I tifosi della Torres, e non solo quelli sassaresi, hanno sperato per mesi di poter arrivare direttamente in Serie B per la prima volta nella storia. Nonostante la rivalità regionale, anche migliaia di fans del Cagliari hanno messo da parte vecchi dissapori per supportare il club, così da avere un'altra squadra isolana nelle prime due serie.

Il Cesena, però, si è dimostrato fin qui troppo forte per chiunque. Il Girone B di Serie C vede i romagnoli verso il ritorno in Serie B senza passare dai playoff, mentre la Torres ha residue speranze visti i pochi turni a disposizione.

Nonostante il primo posto sia lontano, la Torres può già festeggiare il raggiungimento dei playoff e di fatto la possibilità di evitare diversi turni preliminari. Il cammino post campionato regolare sarà difficile, ma il team isolano ha dimostrato di poter dire la sua con forza anche contro avversarie più quotate.