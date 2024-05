In Sardegna il ritorno del playoff tra Torres e Benevento per accedere alle semifinali playoff: tutte le info su regolamento, supplementari e rigori.

Tutto in bilico in vista del ritorno in Sardegna, ma la rete di Talia ha comunque dato un vantaggio al Benevento. La prima partita dei quarti playoff di Serie C, infatti, ha visto i giallorossi superare di misura la Torres.

Il Benevento dovrà ora mantenere il vantaggio, anche considerando il regolamento sull'eventuale parità di reti tra andata e ritorno, mentre la Torres avrà a disposizione i propri tifosi per provare a ribaltare la situazione e diverse possibilità per passare il turno.

Chi passa il turno tra Benevento e Torres affronta in semifinale la vincente tra Juventus Next Gen e Carrarese (si riparte dall'1-1), mentre dall'altra parte del tabellone sono presenti Catania, Avellino (1-0 per gli etnei nell'andata), Padova e Vicenza.