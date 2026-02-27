Torna Diao, sarà convocato per Como-Lecce: l'annuncio di Fabregas, da quando non gioca

Il Como vuole continuare a sognare in questa stagione e per farlo potrà contare finalmente su Assane Diao; il senegalese infatti è pronto a tornare in campo e provare a dare una mano alla squadra in questo finale di campionato.

Fino ad ora è stata una stagione profondamente complicata per Diao che ha dovuto convivere con molteplici problemi fisici. Praticamente Cesc Fabregas non ha potuto mai contare davvero sul giocatore.

Il tecnico in conferenza stampa ha annunciato il rientro di Diao dopo l'infortunio muscolare.