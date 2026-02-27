Goal.com
Live
Diao ComoGetty Images
Andrea Ajello

Torna Diao, sarà convocato per Como-Lecce: l'annuncio di Fabregas, da quando non gioca

Notizia importante per il Como che ritrova Diao dopo un periodo di inattività molto lungo: l'attaccante sarà a disposizione contro il Lecce.

Il Como vuole continuare a sognare in questa stagione e per farlo potrà contare finalmente su Assane Diao; il senegalese infatti  è pronto a tornare in campo e provare a dare una mano alla squadra in questo finale di campionato.

Fino ad ora è stata una stagione profondamente complicata per Diao che ha dovuto convivere con molteplici problemi fisici. Praticamente Cesc Fabregas non ha potuto mai contare davvero sul giocatore. 

Il tecnico in conferenza stampa ha annunciato il rientro di Diao dopo l'infortunio muscolare. 

  • L'ANNUNCIO DI FABREGAS SU DIAO

    Fabregas alla vigilia di Como-Lecce ha fatto punto dell'infermeria dando la grande novità riguardante Diao: "Torna convocato domani, può giocare ma non dall'inizio. Con lui dobbiamo stare molto attenti". 

    Diao quindi sarà convocato e potrà scendere in campo anche se non da titolare ancora. Questo per il momento la gestione del giocatore. 

  • STAGIONE DA INCUBO

    Diao ha recuperato da una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra ma questo non è stato l'unico problema fisico per lui negli ultimi mesi. 

    La stagione era iniziata già nel modo peggiore possibile da questo punto di vista. Diao infatti si era fermato subito ad agosto per un problema al piede,  quello che si  era operato ad aprile scorso. 

    In totale, ha saltato già 19 partite di campionato; la maggior parte della stagione è stato out. 

  • DA QUANTO NON GIOCA DIAO

    Diao vede la luce in fondo al tunnel. L'attaccante torna tra i convocati dopo oltre due mesi dall'ultima volta e dall'infortunio muscolare accusato contro la Roma (gara in cui era partito titolare).

    Il match con i giallorossi dello scorso 15 dicembre è quindi l'ultima partita disputata da Diao. Due mesi e mezzo dopo Fabregas lo avrà di  nuovo a disposizione. 

  • DIAO TITOLARE O ALTERNATIVA?

    A inizio stagione, nelle gerarchie del Como Diao aveva una posizione in prima fila per quanto fatto vedere nella passata stagione e le potenzialità ancora da sviluppare. 

    Adesso invece la situazione è chiaramente cambiata; prima di tutto il giocatore dovrà ritrovare una buona condizione fisica dopo aver passato gli ultimi mesi fuori per problemi fisici. 

    Una volta che sarà in buone condizioni, allora Fabregas valuterà se dargli di nuovo una maglia da titolare o usarlo come arma a gara in corso. Non ci sono certezze visto che nonostante le qualità del senegalese, il Como ha dimostrato di poter fare grandi cose anche senza di lui.

Serie A
Como crest
Como
COM
Lecce crest
Lecce
LEC
0