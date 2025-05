Torino-Roma probabili formazioni: Shomurodov e non Dovbyk

Torino vs Roma

Il Torino ospita la Roma nell’ultimo turno di campionato: tutto sulle formazioni del match.

Staccata da una sola lunghezza dalla Juventus quarta in classifica, la Roma si giocherà sul campo del Torino, nell’ultimo turno di campionato, le residue speranze di agguantare in extremis un pass per la prossima Champions League.

Una sfida, quella che andrà in scena all’Olimpico Grande Torino, che chiude la stagione la stagione di due squadre che nelle ultime settimane hanno avuto andamenti molto diversi.

I granata, che non possono più puntare al decimo posto occupato dal Como, proveranno a chiudere bene davanti ai propri tifosi dopo aver inanellato tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro uscite.

E’ invece chiamata a ripetersi, dopo la recente vittoria ottenuta contro il Milan, la compagine giallorossa per chiudere al meglio un’annata dai due volti.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Roma.