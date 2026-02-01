Torino-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Adams decisivo, Zapata generoso, Maripan insuperabile, Falcone reattivo, Banda sfortunato

Il Torino rialza la testa in campionato e davanti al proprio pubblico si impone di misura contro il Lecce: il guizzo di Ché Adams consente ai granata di ritrovare la vittoria in Serie A dopo quattro sconfitte consecutive.

I granata prendono in mano le redini dal match sin dalle prime battute e alle porte della mezz'ora la sbloccano: pallone con il contagiri di Vlasic sul secondo palo dove sbuca Adams: inserimento perfetto e tap-in che vale l'1-0. Prima dell'intervallo il Lecce reagisce con il tentativo di Gandelman, ma Paleari si distende e para.

Nella ripresa il Torino sfiora subito il raddoppio: discesa di Vlasic e cross per Zapata che in spaccata indirizza verso la porta, ma Falcone dice di non con un intervento strepitoso. Il portiere del Lecce si ripete poco dopo anche sul colpo di testa ravvicinato di Maripan: riflesso super a deviare la sfera poi allontanata poi spazzata via sulla linea da Danilo Veiga. Nel finale di gara, però, sono proprio i salentini a sfiorare il pari, ma il destro a giro di Banda si infrange contro il palo.

Il risultato, dunque, non cambia più: il Torino si rialza e allunga a +9 sulla zona retrocessione, mentre il Lecce rimane quartultimo con un solo punto di margine sulla Fiorentina.