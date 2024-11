Torino-Fiorentina 0-1, pagelle e tabellino: Maripan sbaglia, Kean non perdona

Torino vs Fiorentina

Settima vittoria consecutiva tra Italia ed Europa per la Fiorentina: Torino punito dalla rete di Kean, propiziata dalla disattenzione di Maripan.

Settimo successo di fila tra Serie A e Conference League, l'ottavo nelle ultime nove uscite: numeri da sogno per la Fiorentina di Raffaele Palladino, carnefice anche del Torino e sempre più in alto in classifica: ora sono tre i punti di distacco dal Napoli capolista, sconfitto al 'Maradona' dall'Atalanta nel lunch-match.

A decidere la contesa dell'Olimpico Grande Torino è la zampata di Kean, giunto all'ottava marcatura stagionale: l'ex Juventus sfugge a Maripan che, suo malgrado, legge malissimo la traiettoria del pallone lanciato con precisione da Ranieri. Un duro colpo per i granata, già provati dall'infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato da Adams, costretto a lasciare il campo dopo soli 17 minuti per fare spazio a Njie.

L'assenza dello scozzese complica il piano partita del Torino, comunque vicinissimo al pareggio con Pedersen: il suo mancino piazzato si stampa sul palo a De Gea battuto. L'ex Mandragora pareggia il conto dei legni su punizione e il risultato resta lo stesso fino al triplice fischio: la squadra di Palladino sogna in grande, quella di Vanoli si lecca le ferite.