Infortunio per Adams in Torino-Fiorentina: entità e tempi di recupero

Torino vs Fiorentina

Ché Adams sostituito nel primo tempo di Torino-Fiorentina: infortunio muscolare, al suo posto inserito il giovane Njie.

Non c'è pace sul fronte infortuni per il Torino: dopo aver perso per tutto il resto della stagione Duvan Zapata, i granata devono fare i conti anche con il problema accusato da Ché Adams.

L'attaccante scozzese è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo del match casalingo contro la Fiorentina: al suo posto, Vanoli ha inserito il giovane Njie, match-winner nell'1-0 rifilato di recente al Como.

Ma che tipo di infortunio ha rimediato Adams? E a quali tempi di recupero andrà incontro?