Torino-Como 1-5, pagelle e tabellino: doppietta di Addai, torna al goal anche Nico Paz, Vlasic si salva

La prima grande occasione del match è per il Como e in particolare sulla testa di Morata; l'attaccante spagnolo, tutto solo davanti alla porta la indirizza male però, un metro distante dal palo. Ospiti ancora pericolosi su una mischia in area di rigore con Paleari che compie un miracolo e ferma la conclusione ravvicinata ancora di Morata.

A sbloccare la partita ci pensa Addai che si fa trovare nel posto giusto sull'assist si Jesus Rodriguez e porta il Como in vantaggio. Il pareggio del Torino arriva pochi minuti dopo su calcio di rigore per il tocco con la mano di Jesus Rodriguez; il giovane spagnolo commette un'ingenuità e regala così la rete a Vlasic che dal dischetto non sbaglia.

La ripresa si apre con una chance per Casadei ma il centrocampista del Torino da buona posizione calcia alto. Al 51esimo torna in vantaggio il Como ancora con Addai, sempre servito da Jesus Rodriguez ma questa volta il ghanese calcia dal limite dell'area trovando l'angolino, Paleari tocca ma non riesce a respingere.

Rodriguez ha l'occasione per fare il tris ma davanti alla porta incredibilmente sbaglia, bravissimo Morata nel passaggio che lo ha mandato in porta. Il terzo goal però arriva comunque per il Como e lo firma Ramon di testa sul magnifico assist di Perrone. A chiudere tutto la rete di Nico Paz che va in profondità e con grande tecnica poi trova lo spazio per calciare e segnare. C'è festa anche per Baturina nel finale che trova il goal del 5-1.