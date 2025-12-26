Pubblicità
Yerry Mina CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Mina, Rodriguez e Ze Pedro out, Obert non al meglio: chi gioca in difesa per Torino-Cagliari

Emergenza totale per il Cagliari di Pisacane, che deve rinunciare a quasi tutti i centrali di ruolo: arrivano le convocazioni dalla Primavera per far fronte agli indisponibili.

Il 2025 del Cagliari si chiude all'insegna dell'emergenza. In difesa, soprattutto, ma anche a centrocampo e in attacco, Pisacane è costretto a rinunciare a diversi giocatori, a casa causa infortuni e sindromi influenzali varie. Out, inoltre, anche Liteta e Luvumbo, attualmente in Coppa d'Africa e nuovamente in Sardegna a seconda di come andrà la fase a girone della rispettiva Nazionale.

Detto di Liteta e Luvumbo, la lista dei convocati presentata dal Cagliari alla vigilia della trasferta di Torino (contro i granata di Baroni) vede a sorpresa out anche Mina e Rodriguez, che si uniscono ai vari Felici, Belotti, Ze Pedro. Dopo l'infortunio post goal contro il Pisa, inoltre, non ha recuperato Folorunsho.

Completano il terribile quadro anche Borrelli e Obert, convocati per Torino-Cagliari sì, ma non al meglio per il match che chiude l'anno solare.

  • GLI ASSENTI IN DIFESA

    Pisacane non poteva già contare su Ze Pedro, out da diverso tempo, ma alla sua indisponibilità si è aggiunta anche quella doppia di Mina e Rodriguez, entrambi colpiti da un'influenza.

    Allo stesso modo anche Obert, seppure convocato, è reduce da una sindrome influenzale che potrebbe portare Pisacane a lasciarlo inizialmente in panchina. 

    Considerando l'emergenza, però, potrebbe stringere i denti agendo da centrale o terzino nella retroguardia a quattro del Cagliari.

    L'unico difensore centrale di ruolo al meglio è Luperto. titolarissimo per la partita contro il Torino di sabato 27 dicembre.

  • I CONVOCATI DEL CAGLIARI

  • CHI GIOCA IN DIFESA PER TORINO-CAGLIARI?

    Con Obert non al meglio e che potrebbe giocare sia, eventualmente, da centrale o esterno, l'unica sicurezza per Torino-Cagliari è rappresentata da Luperto.

    Al suo fianco ci sarà probabilmente capitan Deiola, adattato a difensore centrale vista l'emergenza per la trasferta piemontese che chiude il 2025.

    Qualora Deiola dovesse rimanere a centrocampo, le alternative sarebbero due: Obert al centro o il giovane Pintus al fianco di Luperto. 

    Pisacane risolverà i dubbi difensivi solamente nella giornata di sabato, con maggiori sicurezze sulle condizioni di Obert.

  • I GIOVANI DIFENSORI CONVOCATI

    Oltre al ventenne Nicola Pintus, che fa ormai parte della prima squadra nonostante non sia ancora riuscito a giocare nella Serie A 25/26 tra infortuni e una gerarchia che lo vede in fondo rispetto ai vari Luperto, Mina e Rodriguez, Pisacane è stato costretto a convocare anche due giovani della Primavera per volare a Torino.

    In attacco è stato convocato Trepy, 19enne chiamato visti i problemi che riguardano anche il fronte offensivo, mentre per la retroguardia è stato scelto Andrea Cogoni, capitano del Cagliari Primavera.

    Rispetto a Cogoni, il già citato Pintus è sceso in campo con la prima squadra per alcuni minuti della passata annata, ovvero nella sfida contro il Venezia del 37esimo turno.

