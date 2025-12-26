Mina, Rodriguez e Ze Pedro out, Obert non al meglio: chi gioca in difesa per Torino-Cagliari

Il 2025 del Cagliari si chiude all'insegna dell'emergenza. In difesa, soprattutto, ma anche a centrocampo e in attacco, Pisacane è costretto a rinunciare a diversi giocatori, a casa causa infortuni e sindromi influenzali varie. Out, inoltre, anche Liteta e Luvumbo, attualmente in Coppa d'Africa e nuovamente in Sardegna a seconda di come andrà la fase a girone della rispettiva Nazionale.

Detto di Liteta e Luvumbo, la lista dei convocati presentata dal Cagliari alla vigilia della trasferta di Torino (contro i granata di Baroni) vede a sorpresa out anche Mina e Rodriguez, che si uniscono ai vari Felici, Belotti, Ze Pedro. Dopo l'infortunio post goal contro il Pisa, inoltre, non ha recuperato Folorunsho.

Completano il terribile quadro anche Borrelli e Obert, convocati per Torino-Cagliari sì, ma non al meglio per il match che chiude l'anno solare.