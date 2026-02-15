Goal.com
Castro Torino Bologna Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Torino-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Vlasic segna per entrambe le squadre, Castro fa respirare Italiano

Il Bologna ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, il Torino finisce di nuovo k.o avvicinandosi al terzultimo posto occupato dalla Fiorentina.

Torino-Bologna ha avuto un nome e cognome: Nikola Vlašić. La sua gara in negativo prima e in positivo poi sembrava aver fissato il risultato sul pareggio, fino al decisivo goal di Castro. 

Il 2-1 ospite ottenuto all'Olimpico Grande Torino è stato il match del croato, ma anche dell'argentino, in grado di consegnare ai suoi un successo dopo ben quattro k.o di fila, che riporta i rossoblù a sperare timidamente, almeno per ora, nel settimo posto. Per i granata nuovo stop e zona retrocessione a -6.

Il primo tempo del match non è stato particolarmente entusiasmante, scivolato fino all'intervallo con poche occasioni da rete e nessun goal per Torino e Bologna. Diverso il discorso per quanto riguarda la ripresa, in cui le squadre hanno cominciato a sciogliersi, soprattutto quei padroni di casa avanti al 49' in seguito alla deviazione di Vlasic sul tocco di Moro. 

Baroni ha risposto allo svantaggio cambiando due giocatori dopo i primi due subentrati all'intervallo: forze fresche che hanno permesso più imprevedibilità, con Zapata che al minuto 62 ha impegnato Skorupski, il quale nulla ha potuto sul tap-in di Vlasic. L'occasione della rete, però, è stata alla fine una delle poche create del Torino, nuovamente colpito da un Bologna più intraprendente.

Ricevuto un filtrante di Bernardeschi, al 70' Castro ha riportato il Bologna in vantaggio resistendo fisicamente alla tentata opposizione della difesa di casa, girandosi e toccando con la punta per battere nuovamente Paleari.

  • PAGELLE TORINO

    Simeone (voto 5) non c'è: il Cholito non si vede praticamente mai. Paleari (6.5) attento sulle conclusioni avversarie, ma non può nulla sui due goal rossoblù. Maripan e Coco (5.5) perdono i duelli importanti, Vlasic (6) si riscatta con un goal dopo l'autorete.

    TORINO (3-4-2-1): Paleari 6.5; Marianucci 6 (85' Nije sv), Maripan 5.5, Coco 5.5; Pedersen 6, Prati 6 (54' Ilkhan 6), Gineitis 6 (54' Casadei 6), Abhoukal 5.5 (46' Lazaro 6); Vlasic 6; Simeone 5, Adams 5.5 (46' Zapata 6.5)

  • PAGELLE BOLOGNA

    Ottima prova di Bernardeschi (voto 6.5) che ha messo in continua difficoltà i padroni di casa con la sua imprevedibilità. Non è stato da meno Rowe (6.5) spina nel fianco per la difesa granata, mentre Miranda (5.5) ha sbandato in qualche occasione di troppo.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 6 (74' Zortea 6), Vitik 6, Lucumì 6, Miranda 5.5; Freuler 6, Moro 6.5; Bernardeschi 6.5 (83' Orsolini sv), Sohm 6 (87' Ferguson sv), Rowe 6.5 (74' Dominguez 6); Castro 6.5 (83' Odgaard sv)

  • TABELLINO TORINO-BOLOGNA 1-2

    Marcatori: 49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)

    TORINO (3-4-2-1): Paleari 6.5; Marianucci 6 (85' Nije sv), Maripan 5.5, Coco 5.5; Pedersen 6, Prati 6 (54' Ilkhan 6), Gineitis 6 (54' Casadei 6), Abhoukal 5.5 (46' Lazaro 6); Vlasic 6; Simeone 5, Adams 5.5 (46' Zapata 6.5). All. Baroni

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 6 (74' Zortea 6), Vitik 6, Lucumì 6, Miranda 5.5; Freuler 6, Moro 6.5; Bernardeschi 6.5 (83' Orsolini sv), Sohm 6 (87' Ferguson sv), Rowe 6.5 (74' Dominguez 6); Castro 6.5 (83' Odgaard sv). All. Italiano.

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: Maripan (I), Ginetis (I), Sohm (B), Vlasic (T)

    Espulsi: -

