Topalovic incanta con l'Inter Under 23: entra e risolve la sfida contro l'Albinoleffe in pochi minuti

L'Inter Under 23 prosegue la propria marcia nel girone A di Serie C: sesta vittoria in campionato per i ragazzi allenati da Stefano Vecchi, carnefici dell'Albinoleffe nell'ultimo turno.

A prendersi la scena è stato un giocatore subentrato dalla panchina, capace di squarciare il velo dell'equilibrio con tutta la sua tecnica: stiamo parlando di Luka Topalovic, centrocampista di 19 anni che ha anche avuto modo di esordire con la prima squadra.

Vecchi lo ha gettato nella mischia nel finale: pochi minuti a disposizione, quanto è bastato per regalare all'Inter Under 23 tre punti d'oro nell'ottica futura della conquista di un posto nei playoff promozione.