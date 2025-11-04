Pubblicità
Topalovic InterGetty
Vittorio Rotondaro

Topalovic incanta con l'Inter Under 23: entra e risolve la sfida contro l'Albinoleffe in pochi minuti

L'Inter Under 23 passa sul campo dell'Albinoleffe grazie alla doppietta di Luka Topalovic: pochi minuti in campo per lasciare il segno.

L'Inter Under 23 prosegue la propria marcia nel girone A di Serie C: sesta vittoria in campionato per i ragazzi allenati da Stefano Vecchi, carnefici dell'Albinoleffe nell'ultimo turno.

A prendersi la scena è stato un giocatore subentrato dalla panchina, capace di squarciare il velo dell'equilibrio con tutta la sua tecnica: stiamo parlando di Luka Topalovic, centrocampista di 19 anni che ha anche avuto modo di esordire con la prima squadra.

Vecchi lo ha gettato nella mischia nel finale: pochi minuti a disposizione, quanto è bastato per regalare all'Inter Under 23 tre punti d'oro nell'ottica futura della conquista di un posto nei playoff promozione.

  • DOPPIETTA IN SOLI 10'

    Il classe 2006 sloveno ha fatto il proprio ingresso in campo all'82' sul risultato di 1-1, sostituendo Fiordilino in zona mediana.

    Una mossa col senno di poi azzeccatissima quella di Vecchi, unitamente a quella di inserire anche Agbonifo: è stato proprio quest'ultimo l'autore del cross per lo stacco di Topalovic, che ha preso in controtempo il portiere avversario Facchetti.

    La premiata ditta dei nuovi entrati ha colpito anche nel secondo minuto di recupero: altro assist di Agbonifo ad apparecchiare il gran destro dal limite di Topalovic che ha chiuso definitivamente i conti.

  • CHI È LUKA TOPALOVIC

    L'Inter ha pescato Topalovic in Slovenia dal Domzale, club con cui ha debuttato nel massimo campionato nazionale a poco più di 16 anni il 15 maggio 2022, nell'1-1 contro il Celje.

    Il trasferimento in Italia è avvenuto nell'estate del 2024 per circa 1,7 milioni di euro: prima stagione italiana decisamente positiva, con 11 goal e 5 assist che hanno aiutato la Primavera nerazzurra ad approdare fino ai quarti di Youth League e, soprattutto, a vincere lo Scudetto.

    Per Topalovic anche la soddisfazione dell'esordio con la prima squadra di Simone Inzaghi in occasione della trasferta di Como all'ultima giornata di Serie A.

    In estate ha preso parte agli Europei Under 21 con la sua Slovenia, collezionando due gettoni da subentrato durante la fase a gironi.

  • I NUMERI STAGIONALI DI TOPALOVIC

    Nonostante qualità tecniche al di sopra della media, Topalovic non è un titolare fisso dell'Under 23 di Vecchi: in dodici apparizioni di campionato, cinque di queste sono maturate con un subentro dalla panchina.

    Lo sloveno ha comunque trovato il modo di lasciare il segno, mettendo lo zampino in sette reti (quattro goal e tre assist) della formazione nerazzurra.

  • COME STA ANDANDO L'INTER UNDER 23 IN SERIE C

    Dopo una partenza un po' in sordina, l'Inter Under 23 è riuscita a portare a casa risultati importanti per una classifica che la vede al quarto posto nel girone A di Serie C, con 22 punti totalizzati nei primi dodici turni.

    Topalovic e compagni sono a -10 dal Vicenza capolista, ma anche a -5 dal secondo e terzo posto occupati rispettivamente da Union Brescia e Lecco.

    Nella Coppa Italia di categoria i nerazzurri sono approdati al terzo turno: eliminate, nell'ordine, Lumezzane e Ospitaletto.

