Da Raya a Mbappé: la Top 11 della fase campionato della Champions League 2025/2026

Dopo ben 144 partite ricche di goal e colpi di scena, si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2025-26. L'Arsenal ha chiuso al primo posto con un record perfetto, mentre il Manchester City si è assicurato la qualificazione diretta agli ottavi di finale per un soffio. Tre storiche grandi squadre europee sono state invece eliminate: Napoli, Marsiglia e Ajax.

Il controverso "modello svizzero" non è stato accolto calorosamente dai tifosi quando è stato introdotto la scorsa stagione, ma ora sembra esserci un consenso diffuso sul fatto che il nuovo formato sia superiore alla vecchia fase a gironi, con più incontri di alto livello da godersi e un senso di suspense che accompagna tutte e otto le giornate di gioco. Inoltre, ha indubbiamente portato a un aumento del numero di prestazioni individuali mozzafiato.

Ma quali giocatori si sono distinti dagli altri? Scopritelo nella Squadra della Fase a Gironi di GOAL, che include solo tre stelle dell'Arsenal, nonostante la loro supremazia nella prima fase della competizione...