UCL Team of the League Phase.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Da Raya a Mbappé: la Top 11 della fase campionato della Champions League 2025/2026

La Top 11 del girone unico della Champions 2025/2026, appena andato in archivio, scelta da GOAL: tutti i nomi e il modulo.

Dopo ben 144 partite ricche di goal e colpi di scena, si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2025-26. L'Arsenal ha chiuso al primo posto con un record perfetto, mentre il Manchester City si è assicurato la qualificazione diretta agli ottavi di finale per un soffio. Tre storiche grandi squadre europee sono state invece eliminate: Napoli, Marsiglia e Ajax.

Il controverso "modello svizzero" non è stato accolto calorosamente dai tifosi quando è stato introdotto la scorsa stagione, ma ora sembra esserci un consenso diffuso sul fatto che il nuovo formato sia superiore alla vecchia fase a gironi, con più incontri di alto livello da godersi e un senso di suspense che accompagna tutte e otto le giornate di gioco. Inoltre, ha indubbiamente portato a un aumento del numero di prestazioni individuali mozzafiato.

Ma quali giocatori si sono distinti dagli altri? Scopritelo nella Squadra della Fase a Gironi di GOAL, che include solo tre stelle dell'Arsenal, nonostante la loro supremazia nella prima fase della competizione...

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    PORTIERE: David Raya (Arsenal)

    L'Arsenal ha subito solo quattro goal in tutta la fase a gironi e David Raya ha mantenuto la porta inviolata per cinque volte, il secondo miglior risultato tra tutti i portieri della competizione dopo Guglielmo Vicario del Tottenham. Anche Nikita Haikin del Bodo/Glimt merita una menzione per aver effettuato il maggior numero di parate (49), aiutando la piccola squadra norvegese a qualificarsi per i play-off, ma in termini di pura costanza, Raya non ha avuto rivali.

    Dei 20 tiri che il portiere della nazionale spagnola ha affrontato nelle sue sette presenze tra i pali, ne ha parati ben 18, ottenendo di gran lunga la migliore percentuale di parate (90%), mentre ha anche effettuato 17 prese alte, smentendo la narrativa popolare secondo cui non sarebbe padrone della sua area.

    Gli Gunners non avrebbero segnato il maggior numero di goal (23) se non fosse stato anche per la distribuzione di Raya, e se manterrà il suo attuale livello, il trentenne potrebbe emergere come uno dei principali contendenti al Trofeo Yashin 2026.

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    TERZINO DESTRO: Jurrien Timber (Arsenal)

    Raya ha senza dubbio tratto vantaggio anche dalla presenza di una difesa solida come una roccia davanti a lui, con Jurrien Timber che ha bloccato la strada verso la porta a tutti gli esterni veloci che ha affrontato. Il calciatore olandese si è infatti affermato come uno dei migliori difensori nel uno contro uno, vantando un mix perfetto di velocità, forza e intelligenza.

    Timber è anche una risorsa importante in attacco, sempre alla ricerca di passaggi che rompono le linee e pronto a cogliere ogni occasione per irrompere in area.

    "È stato fenomenale in ogni reparto", ha detto Mikel Arteta dopo la prestazione da protagonista di Timber nella vittoria per 3-0 dei Gunners sullo Slavia Praga. "Penso che abbia portato il suo livello e quello della squadra a una dimensione diversa". Quest'ultima affermazione è indiscutibile, e il successo tangibile potrebbe essere un sottoprodotto del prossimo passo nella sua crescita.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    DIFENSORE CENTRALE: Virgil van Dijk (Liverpool)

    Virgil van Dijk ha mostrato segni di declino in questa stagione, alla veneranda età di 34 anni, con il suo punto più basso raggiunto probabilmente nella sconcertante sconfitta casalinga per 4-1 del Liverpool contro il PSV. Tuttavia, nelle altre sette partite di Champions League in cui Van Dijk è stato titolare, è stato quasi impeccabile, in particolare nella emozionante vittoria per 3-2 contro l'Atletico Madrid, quando ha segnato un drammatico goal della vittoria nei minuti di recupero.

    Questo è stato uno dei cinque contributi in termini di goal di Van Dijk, che ancora una volta ha dato l'esempio in entrambe le metà campo per il Liverpool, che ha anche ottenuto importanti vittorie contro il Real Madrid e l'Inter, finendo al terzo posto. L'apparente perdita di mobilità non ha danneggiato il capitano dei Reds in Europa, poiché ha dimostrato di poter ancora dominare sia in aria che a terra.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    DIFENSORE CENTRALE: Jonathan Tah (Bayern Monaco)

    Jonathan Tah è entrato nella Squadra del Campionato di GOAL nella stagione 2024-25 dopo le sue prestazioni stellari con il Bayer Leverkusen, ed è meritatamente tornato in formazione dopo aver reso facile il passaggio al Bayern Monaco. L'intimidatorio tedesco è stato colossale mentre i campioni della Bundesliga conquistavano il secondo posto con sette vittorie su otto, in particolare nella vittoria per 2-1 contro i detentori del titolo del Paris Saint-Germain, dove ha effettuato otto respinte e tre recuperi completando il 95% dei suoi passaggi.

    Creando un'intesa immediata con Dayot Upamecano, Tah è stato un maestro nel risolvere le situazioni critiche e raramente è stato battuto nei duelli. La temibile linea d'attacco del Bayern riceve tutti gli applausi, ma Tah ha fornito loro la base per la corsa verso la prima Champions League dal 2019-20.

  • Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    TERZINO SINISTRO: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    È giusto dire che la difesa del titolo da parte del PSG è stata finora una grande delusione, con la squadra di Luis Enrique costretta ad accontentarsi di un posto nei play-off dopo aver vinto solo quattro partite nella fase a gironi. Nuno Mendes è comunque riuscito a rafforzare la sua reputazione di miglior terzino sinistro del continente, mettendo a segno quattro goal, tra cui un assist fondamentale nella vittoria per 2-1 del PSG in trasferta contro il Barcellona.

    I campioni d'Europa in carica hanno fatto affidamento sulla velocità e sull'atletismo del 23enne, sia in difesa che in attacco, ma il suo miglior lavoro è arrivato negli spazi centrali, perché è anche abile nel tagliare verso il centro per collegare il gioco. Mendes continua a essere all'altezza della definizione di "aereo da combattimento" che gli ha dato Luis Enrique e, cosa spaventosa, ha ancora molto potenziale da sbloccare.

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ALA DESTRA: Lamine Yamal (Barcellona)

    Mendes potrebbe aver avuto la meglio su di lui a ottobre, ma Lamine Yamal ha dimostrato di essere ancora il miglior calciatore del pianeta quando è in piena forma, nonostante l'infortunio cronico e le difficoltà del Barcellona a trovare coesione in Champions League. Il totale di 72 dribbling del diciottenne è di 18 in più rispetto al suo diretto rivale Jeremy Doku, mentre è anche nella top 10 per occasioni create ogni 90 minuti.

    Yamal ha infatti concluso la fase a gironi con sei goal e assist, un bottino più che rispettabile considerando che ha saltato due partite, e ha dato il meglio di sé quando il Barça aveva più bisogno di lui. Il suo spettacolare goal in solitaria contro il Club Brugge ha fatto la differenza tra un pareggio e una sconfitta, mentre è stato semplicemente inarrestabile nella vittoria per 4-1 del Barça contro il Copenhagen nell'ultima giornata, che ha garantito il passaggio automatico agli ottavi di finale. Una gioia assoluta da guardare.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    CENTROCAMPISTA CENTRALE: Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Dominik Szoboszlai ha portato sulle spalle il Liverpool disfunzionale di Arne Slot per gran parte della loro faticosa difesa del titolo in Premier League, ed è stato la forza trainante nella loro corsa alla redenzione in Champions League. Il dinamico ungherese ha totalizzato otto goal e assist nella fase a gironi, mentre solo cinque giocatori hanno registrato più tiri in porta.

    Quando vede la porta, Szoboszlai è letale, come dimostrano i suoi tiri dalla distanza contro l'Eintracht Francoforte e il Marsiglia, mentre pochi possono eguagliare la precisione e la penetrazione che offre con i suoi passaggi. Slot sa anche che nessuno potrà mai superare Szoboszlai, che ha già recuperato 38 palloni e ha percorso quasi 21 miglia nei suoi 705 minuti in campo.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    CENTROCAMPISTA CENTRALE: Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Il regista portoghese del PSG Vitinha è stato ancora una volta il giocatore più costante nelle file di Luis Enrique, con il tecnico del Tottenham Thomas Frank che ha previsto che "sarà il prossimo vincitore del Pallone d'Oro" dopo aver visto l'ex giocatore dei Wolves dominare la sua squadra nella quinta giornata. Vitinha ha ottenuto un punteggio di 9,9 su Sofascore dopo aver segnato una tripletta nella emozionante vittoria per 5-3 del PSG sugli Spurs, e ha trovato la rete anche contro il Bayer Leverkusen e il Newcastle, anche se i goal non sono solitamente il suo forte.

    È lui a dettare il ritmo dei campioni d'Europa in carica, sempre alla ricerca di nuovi spazi per i passaggi e pronto a portare avanti la palla. Sembra che il pallone sia incollato ai piedi di Vitinha, che lo usa in modo più efficiente di chiunque altro: il 25enne è in testa alla classifica dei passaggi completati, proprio come nella scorsa stagione, quando il PSG ha conquistato il trofeo. Il ripetersi del successo è ancora una possibilità concreta grazie alla sua sola presenza.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    ALA SINISTRA: Gabriel Martinelli (Arsenal)

    L'ossessione di Arteta per i calci piazzati è andata a discapito degli attaccanti dell'Arsenal in campionato, ma in Europa la squadra ha mostrato un gioco più fluido in fase offensiva, grazie soprattutto a Gabriel Martinelli. Il brasiliano ha segnato sei goal in sette presenze, nonostante tre di queste siano state da sostituto, combinando azioni spettacolari con conclusioni micidiali.

    I Gunners erano bloccati sullo 0-0 contro l'Athletic Club e sull'1-1 contro il Bayern prima dell'ingresso in campo di Martinelli, e se non fosse stato per il suo immediato impatto, forse non avrebbero ottenuto il privilegio di giocare la fase a eliminazione diretta che spetta alle prime due classificate, dato che gli uomini di Arteta ora giocheranno tutte le partite di ritorno in casa fino alle semifinali, se ci arriveranno.

    Martinelli ha avuto i suoi critici negli ultimi anni, ma ha ancora la magia vincente nei suoi piedi e la capacità di mettere in difficoltà anche i migliori difensori.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ATTACCANTE: Harry Kane (Bayern Monaco)

    Harry Kane sta invecchiando come un buon vino! Il 32enne è sulla buona strada per disputare la sua stagione più impressionante con il Bayern, con già 35 goal in sole 31 presenze in tutte le competizioni, otto dei quali segnati sul palcoscenico più importante d'Europa. La doppietta contro il Chelsea nella giornata inaugurale è stata il momento clou, ma Kane ha chiuso in bellezza, segnando entrambe le reti nella vittoria per 2-0 contro l'Union Saint-Gilloise, prima di entrare dalla panchina e segnare il goal della vittoria contro il PSV.

    Il Bayern ha anche guardato all'ex giocatore del Tottenham come leader e playmaker carismatico; crea occasioni quasi con la stessa frequenza con cui le concretizza e stabilisce i più alti standard di eccellenza. Vincent Kompany ha messo insieme una squadra di supporto che ha permesso a Kane di dare il massimo, aiutando il Bayern a raggiungere un livello completamente nuovo. Il capitano dell'Inghilterra è chiaramente affamato di altri trofei e potrebbe anche diventare il favorito per il Pallone d'Oro 2026 se continuerà sulla sua attuale traiettoria.

  • Kylian-mbappe(C)GettyImages

    ATTACCANTE: Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Kylian Mbappé sembra determinato a seguire le orme di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, e ora ci sono ottime possibilità che il francese superi il record di 17 goal in una sola stagione di Champions League detenuto da Ronaldo, dato che è già a quota 13 in sole sette presenze nella stagione 2025-26.

    Non si sa mai cosa aspettarsi dall'attuale squadra del Real Madrid, che ha chiuso appena fuori dalla zona Champions dopo aver perso l'ultima partita contro il Benfica, ma Mbappé sta facendo tutto il possibile per mascherare i difetti collettivi della squadra. È al primo posto per tiri in porta in questa stagione (22) e spesso crea occasioni da solo, mentre l'ex talismano del PSG non ha eguali quando si tratta di tempismo nelle azioni dietro la difesa.

    Sebbene la sedicesima vittoria in Champions League sembri fuori dalla portata del Real, che sta ancora recuperando dal regno sfortunato di Xabi Alonso, non si può escludere del tutto perché Mbappé ha il potere di decidere le partite in qualsiasi momento.

