Tonali torna a San Siro per Italia-Francia: è un rimpianto per il Milan?

Il centrocampista del Newcastle torna a San Siro con la maglia dell'Italia in quello che fino a poco tempo fa era il suo stadio.

L'Italia scende in campo a San Siro per ospitare la Francia nella sesta giornata di Nations League. Agli Azzurri basterà non perdere con due goal di scarto per assicurarsi il primo posto nel suo girone.

Sarà una serata speciale soprattutto per Sandro Tonali, chiamato a recitare un ruolo da protagonista in quello che fino a poco tempo fa era il suo stadio.

Tonali, infatti, ha vestito la maglia del Milan dal 2020 al 2023, prima di essere ceduto al Newcastle in Premier League.