Tomori rivela l'origine del suo nome completo: "Cosa significa Oluwafikayomi Oluwadamilola"

"Tuchel? Ho parlato con lui dopo l'ultima sosta per le nazionali a novembre. Ci siamo sentiti un paio di volte e il messaggio è di continuare a fare quello che sto facendo. Il Mondiale è tra sei mesi, c'è molto da giocare. So che sta guardando e tenendo d'occhio, perché ha convocato il mio compagno di squadra Ruben Loftus-Cheek. Questo mi dà la fiducia di potercela fare.

"È difficile perché ci sono tanti giocatori in quel ruolo: John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Ezri Konsa. Ma il Mondiale è ancora un sogno e ci sto lavorando".