Tomori rivela l'origine del suo nome completo: "Cosa significa Oluwafikayomi Oluwadamilola"

Fikayo Tomori è reduce dalla sconfitta contro il Napoli nella semifinale della Supercoppa Italiana. Ma in generale la stagione sua e del Milan, in lotta per lo Scudetto, può essere considerata ampiamente soddisfacente.
Tra le nuove sensazioni dopo il ritorno a Milano di Massimiliano Allegri e l'ambizione di giocare il prossimo Mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, Tomori ha rilasciato un'intervista alla BBC.
Intervista nella quale l'ex giocatore del Chelsea ha spiegato, come del resto aveva già fatto in passato, l'origine del proprio nome completo. Che no, non è Fikayo.