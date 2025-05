Tocca a Joao Felix: Milan-Bologna è il suo banco di prova tra finale di Coppa Italia e futuro

Il portoghese ha giocato titolare una volta in due mesi, ma stasera sarà in campo dal 1'. Per provare a cambiare il finale della propria stagione.

Prima il Bologna, poi di nuovo il Bologna. Campionato stasera, Coppa Italia mercoledì prossimo. E così oggi, considerata una classifica che per il Milan ha ormai poco valore, sarà più che altro una prova generale per la finale dell'Olimpico. Lo sarà per Sergio Conceiçao, che proverà a trovare l'undici perfetto e i meccanismi perfetti da opporre ai felsinei. E lo sarà per qualche giocatore della rosa. Come Joao Felix, uno di quelli che fino a questo momento hanno maggiormente deluso le attese dell'ambiente.

Giocherà titolare, il portoghese. Sono le coincidenze a rendere praticamente sicuro il suo impiego dal primo minuto nell'anticipo di San Siro. Una notte in cui gran parte degli occhi si poserà inevitabilmente su di lui. L'articolo prosegue qui sotto