Gigi Riva, nel minuto di silenzio i tifosi sardi lasciano gli spalti: è successo durante Carrarese-Torres

La rivalità tra i tifosi della Torres e quelli del Cagliari ha portato i primi ad abbandonare gli spalti durante il minuto di silenzio.

Si fa un gran parlare di quanto successo a Carrara nel pomeriggio di domenica 28 dicembre. Non solo la pesantissima sconfitta in cui è incappata la Torres contro la Carrarese, un 5-1 che ha portato il Cesena ad allungare in classifica, ma anche gli istanti durante il minuto di silenzio per Gigi Riva.

I sostenitori della Torres hanno infatti abbandonato il settore ospiti dell'impianto di Carrara durante il minuto per ricordare Riva. Un gesto che arriva dopo il messaggio di cordoglio della società sassarese dopo la scomparsa del fuoriclasse di Leggiuno.

La rivalità tra Cagliari e Torres ha influito su quanto successo a Carrara, con diversi fans sassaresi rimasti, ma con alcuni di nuovo in campo solamente dopo la conclusione del minuto per Riva.