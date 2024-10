Tifosi contro Roberto Mancini in Arabia Saudita, lui ci litiga e mostra i dati per spiegare i risultati deludenti

Australia vs Arabia Saudi

I social chiedono alla federazione un nuovo ct, Mancini traballa dopo gli ultimi risultati alla guida dell'Arabia Saudita.

Nonostante il cammino per accedere ai Mondiali 2026 sia ancora lungo e presenti diversi salvagenti per gli eventuali eliminati nell'attuale turno di qualificazione, la terza, i tifosi dell'Arabia Saudita sono preoccupati e vedono Roberto Mancini come indiziato numero uno.

Una sola vittoria nelle ultime quattro partite, squadra che crea ma non segna e una tensione mai vista prima tra il commissario tecnico e i tifosi locali, tanto che al termine della gara pareggiata 0-0 contro Bahrain, l'ex guida dell'Italia ha risposto piccato alla contestazione.

I social chiedono alla federazione saudita di sostituire Mancini prima che sia troppo tardi, mentre il ct cerca di dimostrare come l'Arabia domini, ma ciò nonostante non riesca più ad ottenere punti utili a guidare il girone, in cui il Giappone è attualmente capolista.