Roma-Brighton, tifoso accoltellato: "Fa parte del divertimento". E viene accolto con cori all'Olimpico

Un gruppo di uomini mascherati ha attaccato i tifosi del Brighton: due sono stati accoltellati. Jack Albion ha comunque visto la partita all'Olimpico.

Non è stata una bella due giorni romana per Jack Albion Stephenson, tifoso del Brighton. Insieme ad un altro fan del club inglese, infatti, è stato accoltellato nel Rione Monti di Roma da un gruppo di sei-sette persone mascherate. Jack, però, alla fine è riuscito a recarsi all'Olimpico per la partita di Europa League, che ha visto la propria squadra perdere 4-0.

I due inglesi di 28 e 29 anni sono stati prima feriti con alcune coltellate alle gambe in via Cavour e poi derubati del marsupio che conteneva portafogli e documenti.

Soccorsi da un ristoratore in Via Monte Polacco, Jack e l'altro tifoso sono stati trasportati in ospedale, mentre le forze dell'ordine hanno analizzato le telecamere di zona per individuare i rapinatori.