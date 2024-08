Thuram e Weah infortunati: come giocherà la Juventus senza di loro

La Juventus perde sia Thuram che Weah per infortunio dopo la vittoria sul Como: come giocheranno i bianconeri nelle prossime uscite.

Dai sorrisi per il tris inferto al Como al boccone amaro da ingerire sul fronte infortuni: la Juventus perde qualche pezzo importante in vista della trasferta di Verona in programma lunedì prossimo.

Contro Belotti e compagni si sono fermati sia Khephren Thuram che Timothy Weah, entrambi autori di un'ottima prestazione: l'ex Lille, in particolare, ha trovato la gioia del goal del momentaneo raddoppio dopo aver accusato un fastidio muscolare.

Nella giornata odierna, i due figli d'arte si sono sottoposti agli esami medici che però non hanno dato un esito confortante: il rientro dovrebbe infatti avvenire soltanto dopo la sosta di settembre.

Ma come giocherà la Juventus senza Thuram e Weah?