Lesioni del bicipite femorale per Khephren Thuram e Timothy Weah, ko durante Juventus-Como: per entrambi nuovi esami tra 10 giorni.

A fronte della convincente vittoria col Como, in casa Juventus l'esordio in campionato lascia in eredità anche un doppio infortunio.

Khephren Thuram e Timothy Weah, infatti, sono usciti malconci dal match di lunedì giocato all'Allianz Stadium ed ora dovranno fermarsi ai box.

Cos'hanno Thuram e Weah? Ecco la nota dei bianconeri sulle condizioni di francese e statunitense dopo l'infortunio in Juve-Como.