Thuram traccia la strada dell'Inter: "Vincere il secondo Scudetto in tre anni sarebbe qualcosa di enorme"

+5 sul Milan secondo, +9 sul Napoli terzo: l'Inter ha messo la freccia in vetta alla classifica di Serie A dopo un avvio stentato e contraddistinto da più di un passo a vuoto.
L'obiettivo in casa nerazzurra è chiaro: portare a casa lo Scudetto numero 21, il secondo nelle ultime tre stagioni dopo quello del 2024 che coincise anche con la conquista della seconda stella.
Un traguardo che, secondo Marcus Thuram, sarebbe straordinario se condotto a termine: l'attaccante francese si è raccontato ai microfoni di 'CBS', dove ha parlato anche del grande rapporto col club che più di tutti ha creduto in lui al momento opportuno.