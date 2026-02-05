Thuram traccia la strada dell'Inter: "Vincere il secondo Scudetto in tre anni sarebbe qualcosa di enorme"

"Quando da piccolo impari a essere un numero 9 ti abitui a finalizzare e non a costruire, ma resto sempre un giocatore che ama dribblare e fare assist. In me l'Inter ha visto un calciatore creativo, capace di far coppia con Lautaro Martinez e di aiutare la squadra a vincere. Era il momento giusto per arrivare in un club così, ogni volta che entro a San Siro è un sogno. Ti viene la pelle d'oca, è un monumento del calcio. L'Inter è arrivata al momento giusto nella mia carriera".