Vittorio Rotondaro

Thuram traccia la strada dell'Inter: "Vincere il secondo Scudetto in tre anni sarebbe qualcosa di enorme"

L'attaccante nerazzurro sogna in grande: "L'Inter è arrivata al momento giusto. Ogni notte a San Siro può diventare speciale".

+5 sul Milan secondo, +9 sul Napoli terzo: l'Inter ha messo la freccia in vetta alla classifica di Serie A dopo un avvio stentato e contraddistinto da più di un passo a vuoto.

L'obiettivo in casa nerazzurra è chiaro: portare a casa lo Scudetto numero 21, il secondo nelle ultime tre stagioni dopo quello del 2024 che coincise anche con la conquista della seconda stella.

Un traguardo che, secondo Marcus Thuram, sarebbe straordinario se condotto a termine: l'attaccante francese si è raccontato ai microfoni di 'CBS', dove ha parlato anche del grande rapporto col club che più di tutti ha creduto in lui al momento opportuno.

  • IL GRAZIE ALL'INTER

    "Quando da piccolo impari a essere un numero 9 ti abitui a finalizzare e non a costruire, ma resto sempre un giocatore che ama dribblare e fare assist. In me l'Inter ha visto un calciatore creativo, capace di far coppia con Lautaro Martinez e di aiutare la squadra a vincere. Era il momento giusto per arrivare in un club così, ogni volta che entro a San Siro è un sogno. Ti viene la pelle d'oca, è un monumento del calcio. L'Inter è arrivata al momento giusto nella mia carriera".

  • SAN SIRO SPECIALE

    "Nella mia testa ho tante immagini fantastiche: la semifinale col Barcellona, le reti segnate al Milan nei derby. Ogni notte a San Siro può diventare speciale, amo davvero questo stadio".

  • OBIETTIVO SCUDETTO

    "Vincere il secondo Scudetto in tre anni sarebbe qualcosa di enorme. Non sarà facile, perché le avversarie sono forti, ma bisogna continuare a lavorare e a imparare dagli errori: così potremo riuscirci".

  • DRIBBLING ALLE CRITICHE

    "La gente ha l'ossessione dei numeri. Spesso non guarda le partite e assegna il premio del migliore in campo a chi ha segnato, senza accendere la tv. Viviamo in questa generazione e dobbiamo accettarlo. Sono un attaccante, è vero, ma non contano solo i goal: servono anche gli assist, le giocate che portano agli assist, tutto ciò che dà il via a un'azione".

