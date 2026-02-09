Thuram spazza via i dubbi: assist e goal in pochi giorni, prenotata una maglia da titolare in Inter-Juventus

La zampata sul primo palo sull'assist al bacio di Dimarco, valevole il momentaneo 0-2, ha permesso a Thuram di interrompere un digiuno che durava da un mese.

L'ultimo sigillo era datato infatti 7 gennaio quando, al 'Tardini', aveva definitivamente chiuso i conti nei minuti di recupero punendo un Parma completamente sbilanciato alla ricerca disperata del pareggio.

Ora sono 12 le reti stagionali, distribuite tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana: unico interista ad aver lasciato il segno in tutte e quattro le competizioni finora affrontate.