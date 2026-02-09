Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Thuram InterGetty
Vittorio Rotondaro

Thuram spazza via i dubbi: assist e goal in pochi giorni, prenotata una maglia da titolare in Inter-Juventus

Thuram è tornato a segnare dopo un mese di astinenza: a meno di una settimana da Inter-Juventus è lui il favorito per affiancare capitan Lautaro.

Pubblicità

L'Inter continua ad azzannare il campionato con la sua versione 'schiacciasassi': undicesima vittoria nelle ultime dodici giornate, la quinta consecutiva e momentaneo +8 sul Milan che recupererà la gara col Como mercoledì 18 febbraio.

Al 'Mapei Stadium' i nerazzurri hanno esorcizzato qualsivoglia spettro del passato annientando la resistenza del Sassuolo, alle prese con la sconfitta stagionale più larga: uno 0-5 senza replica, a cui ha preso parte nel tabellino dei marcatori anche Marcus Thuram.

Il francese è stato uno dei cinque realizzatori diversi, a meno di una settimana da un match tutt'altro che banale: quello contro la Juventus del fratello Khephren, per il quale potrebbe essere confermato nell'undici titolare.

  • IN GOAL DOPO UN MESE

    La zampata sul primo palo sull'assist al bacio di Dimarco, valevole il momentaneo 0-2, ha permesso a Thuram di interrompere un digiuno che durava da un mese.

    L'ultimo sigillo era datato infatti 7 gennaio quando, al 'Tardini', aveva definitivamente chiuso i conti nei minuti di recupero punendo un Parma completamente sbilanciato alla ricerca disperata del pareggio.

    Ora sono 12 le reti stagionali, distribuite tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana: unico interista ad aver lasciato il segno in tutte e quattro le competizioni finora affrontate.

    • Pubblicità

  • POCHI GIORNI FA L'ASSIST

    Thuram era sceso in campo dal primo minuto anche contro il Torino, nel quarto di finale di Coppa Italia portato a casa dall'Inter: un 2-1 a cui aveva contribuito con l'assist per il raddoppio nerazzurro.

    A firmare il 2-0 era stato Diouf, capitalizzando un inserimento e, soprattutto, il passaggio al bacio del connazionale, perfetto anche in una versione diversa da quella del finalizzatore.

    Ulteriore punto a favore in un attacco che quest'anno è il vero pilastro dell'Inter: quattro interpreti dal rendimento elevato e costante, a differenza delle lacune di un anno fa e delle riserve non all'altezza dei titolari.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MAGLIA DA TITOLARE PRENOTATA

    Le tre panchine consecutive in Serie A avevano dato la sensazione di una gerarchia offensiva rovesciata con Pio Esposito, subentrato nel corso della ripresa in Coppa Italia in tandem con Lautaro.

    Alla fine Chivu ha sorpreso ancora ricomponendo la 'ThuLa' in quel di Reggio Emilia: scelta azzeccatissima, coi due gemelli del goal a trovare entrambi la gioia personale nella 'manita' finale.

    Inerzia nuovamente a favore di Thuram, a cinque giorni dal Derby d'Italia contro la Juventus: maglia da titolare prenotata, a meno di un nuovo 'colpo di scena' targato Chivu che ha spesso rimescolato le carte in tavola, soprattutto lì davanti.

  • LE POLEMICHE DELL'ANDATA

    Thuram ha una sorta di conto in sospeso con questa partita, alla luce delle polemiche sorte al termine della sfida del girone d'andata disputata il 13 settembre all'Allianz Stadium.

    Il riferimento è al 'siparietto' col fratello Khephren durante il silent check del VAR per un presunto fallo ai danni di Bonny, poco prima del tiro valso il 4-3 di Adzic: spinte e sorrisi in un momento cruciale, atteggiamento 'leggero' ma non gradito a una parte del tifo interista.

    La sfida di sabato prossimo offrirà la chance di cancellare una volta per tutte quel ricordo poco piacevole, capace di offuscare la capocciata del 2-3 che sembrava aver indirizzato in maniera definitiva i tre punti verso la compagine nerazzurra.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
0