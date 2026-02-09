Thuram spazza via i dubbi: assist e goal in pochi giorni, prenotata una maglia da titolare in Inter-Juventus

L'Inter continua ad azzannare il campionato con la sua versione 'schiacciasassi': undicesima vittoria nelle ultime dodici giornate, la quinta consecutiva e momentaneo +8 sul Milan che recupererà la gara col Como mercoledì 18 febbraio.
Al 'Mapei Stadium' i nerazzurri hanno esorcizzato qualsivoglia spettro del passato annientando la resistenza del Sassuolo, alle prese con la sconfitta stagionale più larga: uno 0-5 senza replica, a cui ha preso parte nel tabellino dei marcatori anche Marcus Thuram.
Il francese è stato uno dei cinque realizzatori diversi, a meno di una settimana da un match tutt'altro che banale: quello contro la Juventus del fratello Khephren, per il quale potrebbe essere confermato nell'undici titolare.