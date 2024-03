Atletico-Inter, Thuram stringe le parti basse di Savic: difensore a terra, poi le risate

Durante il primo tempo supplementare di Atletico-Inter, Thuram si è liberato di Savic in maniera particolare.

Nella tesissima Atletico Madrid-Inter, partita di ritorno degli ottavi di Champions League, c'è anche spazio per un gesto per nulla aspettato, ovviamente, da parte di Marcus Thuram.

Durante il primo tempo supplementare, infatti, l'attaccante francese è stato pescato dalle telecamere intento a stringere le parti basse di Savic, difensore dei Colchoneros ed ex Fiorentina.

Savic è così crollato a terra, con direttore di gara e giocatori in campo che inizialmente non hanno capito l'accaduto, rivelato dagli stessi che avevano assistito alla scena. Per Thuram nessun provvedimento, con l'ex Fiorentina che si è rialzato dopo qualche secondo.