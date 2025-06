Thuram recupera per Inter-Urawa Reds? Le condizioni dell'attaccante e chi può giocare al suo posto

Mondiale per Club

L'attaccante francese convive con il problema muscolare: le ultime sulle chance di essere in campo nella seconda partita del Mondiale per Club.

L'Inter si prepara alla sfida contro l'Urawa Reds, che per i nerazzurri è già decisiva dopo il pareggio per 1-1 con il Monterrey all'esordio del Mondiale per Club.

I nerazzurri giocheranno sabato 21 giugno alle ore 21 a Seattle, dove da due giorni la squadra si trova per allenarsi. Ci saranno ancora defezioni per Cristian Chivu che farà a meno di Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Zielinski e Bisseck.

Da valutare anche le condizioni di Marcus Thuram dopo l'affaticamento accusato negli ultimi giorni. L'attaccante francese riuscirà a recuperare per il match contro la squadra giapponese?